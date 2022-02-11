С или без собственного пищеблока: как школы могут организовать питание для учеников
Источник:"ЗнаЇмо"
Школы обновили питание учеников и сейчас модернизируют столовые. В некоторых учебных заведениях нет собственного пищеблока, поэтому они пользуются услугами кейтеринга.
Портал о реформе питания в учебных заведениях "ЗнаЇмо" опубликовал советчик и разъяснения об организации питания в школе.
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Специалисты отмечают, что приготовление пищи школа может организовывать как самостоятельно, так и с помощью других предприятий.
Есть три способа организации питания в школе
Заведение организует питание самостоятельно – блюда готовят работники школы. Исследование показало, что так делает половина общин.
Аутсорсинг – когда блюда готовят работники частного или коммунального предприятия в пищеблоке школы. Для этого нужно заключить договор о передаче пищеблока в аренду предприятию. Известно, что так сделали в 34% общин.
Кейтеринг – когда заключается договор с предприятием, которое готовит и доставляет готовые блюда. Это наименее распространенный способ приготовления, его используют 12% общин.
Добавим, что в детском саду кейтеринг возможен, только если нет возможности приготовить еду в собственном пищеблоке.
Предприятие, привлекаемое для приготовления пищи, должно специализироваться на производстве или продаже продуктов и услуг по питанию.
Некоторые блюда из меню Клопотенко / инфографика 24 канала
Кроме того, законодательство запрещает покупать еду для столовой на продовольственном рынке или с рук. Аналогично нельзя приносить еду как помощь от спонсоров или родителей.
Если заведение выбирает доставку готовых блюд (кейтеринг), то горячий цех в пищеблоке не нужен. Зато необходимо помещение для приемки, оборудование для временного хранения и термической обработки готовых блюд.
Если блюда готовятся на пищеблоке заведения, важно, чтобы они были качественными, безопасными, соответствовали нормам и принципам здорового питания.
Добавим, что требования к обустройству пищеблока школы или детсада определены в государственных строительных нормах (ГСН). Например, в школе следует обустроить:
- обеденный зал с раздаточной и зоной,
- умывальню перед обеденным залом,
- буфетную стойку и кладовую,
- горячий и холодный цеха, цех резки хлеба,
- мясной и рыбный цеха, овощной цех,
- моечную посуду,
- охлаждающую камеру для мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и пищевых отходов,
- кладовую сухих продуктов, овощей, напитков, соков,
- инвентарную,
- гардеробную с душевой и туалетом для работников.
Различные цеха пищеблока могут быть размещены в одном помещении. Площадь помещений пищеблока зависит от количества детей, которые учатся или живут в заведении.
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Что должна сделать школа для качественного питания учеников
Чтобы дети вовремя получали качественное питание, нужно:
- определить в учебном заведении ответственного за питание;
- определить примерное четырехнедельное сезонное меню и ежедневное меню-расписание;
- согласовать меню в территориальном подразделении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, если оно составлено самостоятельно;
- организовать закупку продуктов или услуг (чаще всего это функция управления образования);
- организовать бракераж (качественное оценивание продуктов), а также постоянный внутренний контроль качества;
- составить перечни учащихся, получающих платное и бесплатное питание, а также тех, которым требуется диетическое питание;
- иметь в штате работников, которые полноценно обеспечат все процессы организации питания;
- позаботиться, чтобы все ученики имели доступ к питьевой воде;
- вести всю необходимую документацию.
Режим питания может быть разным – от одноразового до пятиразового. Санитарный регламент требует, чтобы для учащихся было организовано по меньшей мере одноразовое горячее питание в соответствии с нормами питания. Каким должно быть питание – читайте в статье.
К слову, по состоянию на 1 февраля, новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню идет в 5 областях:
- Закарпатская область – 70,6% заведений;
- Запорожская область – 86,4%;
- Львовская область – 84,3%;
- Николаевская область – 89,2%;
- Херсонская область – 96,4%.
В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, сейчас в школах Украины в целом обновлено почти 3 800 пищеблоков.