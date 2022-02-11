Портал о реформе питания в учебных заведениях "ЗнаЇмо" опубликовал советчик и разъяснения об организации питания в школе.

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Специалисты отмечают, что приготовление пищи школа может организовывать как самостоятельно, так и с помощью других предприятий.

Есть три способа организации питания в школе

Заведение организует питание самостоятельно – блюда готовят работники школы. Исследование показало, что так делает половина общин.

Аутсорсинг – когда блюда готовят работники частного или коммунального предприятия в пищеблоке школы. Для этого нужно заключить договор о передаче пищеблока в аренду предприятию. Известно, что так сделали в 34% общин.

Кейтеринг – когда заключается договор с предприятием, которое готовит и доставляет готовые блюда. Это наименее распространенный способ приготовления, его используют 12% общин.

Добавим, что в детском саду кейтеринг возможен, только если нет возможности приготовить еду в собственном пищеблоке.

Предприятие, привлекаемое для приготовления пищи, должно специализироваться на производстве или продаже продуктов и услуг по питанию.



Некоторые блюда из меню Клопотенко / инфографика 24 канала

Кроме того, законодательство запрещает покупать еду для столовой на продовольственном рынке или с рук. Аналогично нельзя приносить еду как помощь от спонсоров или родителей.

Если заведение выбирает доставку готовых блюд (кейтеринг), то горячий цех в пищеблоке не нужен. Зато необходимо помещение для приемки, оборудование для временного хранения и термической обработки готовых блюд.

Если блюда готовятся на пищеблоке заведения, важно, чтобы они были качественными, безопасными, соответствовали нормам и принципам здорового питания.

Добавим, что требования к обустройству пищеблока школы или детсада определены в государственных строительных нормах (ГСН). Например, в школе следует обустроить:

обеденный зал с раздаточной и зоной,

умывальню перед обеденным залом,

буфетную стойку и кладовую,

горячий и холодный цеха, цех резки хлеба,

мясной и рыбный цеха, овощной цех,

моечную посуду,

охлаждающую камеру для мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и пищевых отходов,

кладовую сухих продуктов, овощей, напитков, соков,

инвентарную,

гардеробную с душевой и туалетом для работников.

Различные цеха пищеблока могут быть размещены в одном помещении. Площадь помещений пищеблока зависит от количества детей, которые учатся или живут в заведении.

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Что должна сделать школа для качественного питания учеников

Чтобы дети вовремя получали качественное питание, нужно:

определить в учебном заведении ответственного за питание;

определить примерное четырехнедельное сезонное меню и ежедневное меню-расписание;

согласовать меню в территориальном подразделении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, если оно составлено самостоятельно;

организовать закупку продуктов или услуг (чаще всего это функция управления образования);

организовать бракераж (качественное оценивание продуктов), а также постоянный внутренний контроль качества;

составить перечни учащихся, получающих платное и бесплатное питание, а также тех, которым требуется диетическое питание;

иметь в штате работников, которые полноценно обеспечат все процессы организации питания;

позаботиться, чтобы все ученики имели доступ к питьевой воде;

вести всю необходимую документацию.

Режим питания может быть разным – от одноразового до пятиразового. Санитарный регламент требует, чтобы для учащихся было организовано по меньшей мере одноразовое горячее питание в соответствии с нормами питания. Каким должно быть питание – читайте в статье.

К слову, по состоянию на 1 февраля, новым меню пользуются уже более 13 тысяч школ Украины, что составляет 96,6% от общего количества. На финальном этапе процесс внедрения нового школьного меню идет в 5 областях:

Закарпатская область – 70,6% заведений;

Запорожская область – 86,4%;

Львовская область – 84,3%;

Николаевская область – 89,2%;

Херсонская область – 96,4%.

В остальных 19 областях 100% школ уже перешли на новое меню. Кроме того, сейчас в школах Украины в целом обновлено почти 3 800 пищеблоков.