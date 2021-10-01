Без работы и зарплаты: в Минздраве объяснили, что будет с учителями, отказавшимися от вакцинации

В Минздраве заявили, что работники образования должны обязательно прививаться против COVID-19 для работы в учебных заведениях. Если же учителя откажутся вакцинироваться – их отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что увольнять невакцинированных работников не будут.

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По его словам, если представители профессий, подлежащих обязательной вакцинации, не сделают прививки, то их на период карантина будут отстранять от работы.

Мы не говорим об увольнении. Мы говорим о том, что обязательно отстраняются от работы без сохранения заработной платы, это ключевое – отстранение без сохранения. Но место работы сохраняется за человеком,

– заверил Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что отстранять учителей от работы будут только на период действия карантина. "Сколько будет длиться карантин, столько человек не может работать на этой должности, если он не вакцинируется против COVID-19", – добавил Виктор Ляшко.

Он заверил, что не нужно путать понятия принудительной и обязательной вакцинации. По обязательной вакцинации, то либо работник вакцинируется полным курсом и приходит на работу, либо не вакцинируется и на работу не приходит.

Ляшко также сообщил, что работодатель обязан отстранить от работы человека, который отказывается прививаться, иначе руководитель тоже может нести ответственность.

По состоянию на 29 сентября, по данным МОН, вакцинировано более 452 тысяч работников школ, из них почти 280 тысяч (42,7%) получили полный цикл вакцинации, 172 тысячи (26%) получили одну дозу, а еще 203 тысячи (31%) – невакцинированы.

К слову, в Минздраве говорят, что Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Согласно документу, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат:

воспитатели, учителя школ, преподаватели колледжей и профтехов, преподаватели вузов, учреждений специального образования и научных учреждений,

работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений,

работники местных государственных администраций.

Добавим, что в документе есть примечание, согласно которому, вакцинация проводится "при отсутствии абсолютных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок".