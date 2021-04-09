Девушки, которые мечтали удачно выйти замуж, или женщины, которые опрометчиво пренебрегли карьерой ради семьи и детей или карьеры мужа, часто страдают от психологического, физического и экономического насилия. Разорвать этот круг на поздних этапах бывает очень непросто.

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Образование и финансовая грамотность

Финансовое образование и высокий уровень финансовой грамоты помогают женщинам вырваться из многих типичных ситуаций, в частности обеспечивают:

возможность планировать будущее;

способность разрывать токсичные или опасные отношения ;

; защиту на случай смерти или утраты трудоспособности мужа;

лучший уровень жизни;

гармоничные и равноправные отношения в семье.

Трудности на пути

Специалисты говорят, что женщины, пострадавшие от домашнего экономически и гендерно обусловленного насилия, имеют внутренние разрушительные барьеры, которые мешают успешному трудоустройству. Эти барьеры зависят от уникальных для каждой женщины факторов, в частности:

возраст;

состояние физического и психологического здоровья;

наличие детей ;

; поддержка семьи и тому подобное.

Социальные факторы могут умножать барьеры, усиливать их влияние:

уровень образования;

доход ;

; иммиграционный статус;

национальные традиции;

географическое положение.

Соответственно, преодоление одного из барьеров может нивелировать действие других. Например, переезд из села в большой город может увеличить возможности для трудоустройства.

Как результат – будет больше шансов на высокий доход, дополнительные возможности для обучения и саморазвития, однако следуют большие расходы и отсутствие поддержки со стороны родных, которые не всегда имеют возможность также переехать в большой город.

У женщин, которые столкнулись с насилием, есть проблемы с низкой самооценкой и мотивацией, высоким уровнем стресса. Они могут находиться в состоянии депрессии, которая не всегда диагностирована.

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Как разорвать круг

Следует не опускать рук и пытаться повысить свой уровень финансовой грамоты, а также развивать ряд других навыков.

За помощью можно обратиться к нескольким информационным ресурсам, которые публикуют актуальные данные о бесплатных курсах и стажировках: