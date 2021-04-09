Девушки, которые мечтали удачно выйти замуж, или женщины, которые опрометчиво пренебрегли карьерой ради семьи и детей или карьеры мужа, часто страдают от психологического, физического и экономического насилия. Разорвать этот круг на поздних этапах бывает очень непросто.
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Образование и финансовая грамотность
Финансовое образование и высокий уровень финансовой грамоты помогают женщинам вырваться из многих типичных ситуаций, в частности обеспечивают:
- возможность планировать будущее;
- способность разрывать токсичные или опасные отношения;
- защиту на случай смерти или утраты трудоспособности мужа;
- лучший уровень жизни;
- гармоничные и равноправные отношения в семье.
Трудности на пути
Специалисты говорят, что женщины, пострадавшие от домашнего экономически и гендерно обусловленного насилия, имеют внутренние разрушительные барьеры, которые мешают успешному трудоустройству. Эти барьеры зависят от уникальных для каждой женщины факторов, в частности:
- возраст;
- состояние физического и психологического здоровья;
- наличие детей;
- поддержка семьи и тому подобное.
Социальные факторы могут умножать барьеры, усиливать их влияние:
- уровень образования;
- доход;
- иммиграционный статус;
- национальные традиции;
- географическое положение.
Соответственно, преодоление одного из барьеров может нивелировать действие других. Например, переезд из села в большой город может увеличить возможности для трудоустройства.
Как результат – будет больше шансов на высокий доход, дополнительные возможности для обучения и саморазвития, однако следуют большие расходы и отсутствие поддержки со стороны родных, которые не всегда имеют возможность также переехать в большой город.
У женщин, которые столкнулись с насилием, есть проблемы с низкой самооценкой и мотивацией, высоким уровнем стресса. Они могут находиться в состоянии депрессии, которая не всегда диагностирована.
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Как разорвать круг
Следует не опускать рук и пытаться повысить свой уровень финансовой грамоты, а также развивать ряд других навыков.
За помощью можно обратиться к нескольким информационным ресурсам, которые публикуют актуальные данные о бесплатных курсах и стажировках:
- телеграм-канал "Безкоштовне навчання"предлагает онлайн-курсы по разным специальностям;
- агентство интернет-маркетинга «Текстум» предлагает 5 бесплатных мест на своих курсах по копирайтингу для тех, кто лучше справится с тестовым заданием;
- онлайн-школа дизайна Contented предлагает освоить новую профессию дизайнера бесплатно;
- «Втекст» проводит обучение транскрайберов с последующим трудоустройством;
- также существуют платформы как "Кабанчик", где можно найти подработку, правда, оплата труда здесь несколько занижена.