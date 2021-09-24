Отец одной из учениц, которую заставили работать вместо уроков, Владимир Урсол рассказал об этом инциденте в соцсети. Он возмущен этой ситуацией, ведь дети занимались уборкой без верхней одежды при температуре +18.

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По его словам, 23 сентября дети "в тоненьких костюмах" на территории школы копали клумбу, пололи тяпками и руками траву. Дети из двух 6 классов занимались уборкой вместо пары уроков труда.

Я не понимаю, это что, сейчас во всех школах дети убирают и копают на территории школы? Как вообще в такую ​​погоду можно полураздетым детям позволить выходить на улицу? Это для того, чтобы завтра половина детей слегла с температурой?

– написал Владимир Урсол.

По его словам, после таких уроков труда у его дочери болит спина. Также мужчина заметил, что это не первый случай, когда детей заставляют работать вместо уроков – они то камни носят, то копают.

Многие родители поддерживают работу в школе

В сети украинцы начали реагировать на ситуацию. Мнения комментаторов разделились, и многие не понимают, почему нельзя принуждать к труду школьников.

"Интересно, а когда их приучать к труду?.. Единственный минус, что дети были раздеты, и то, скорее всего, это их инициатива была, детей. Я сомневаюсь, что учитель приказал выйти на улицу без курточек. Физический труд еще никому не навредил".

"У нас вообще сегодня вся школа дома сидела, завтра онлайн. А одевать детей по погоде должны родители. То, что на труде работают – это нормально".

"В свое время мы тоже убирали вокруг школы и в школе стены мыли, и все нормально как-то, субботники. А чего не оделись дети? Было понятно, что холодно".

Таким комментаторам стоит напомнить, что детский труд в школе запрещен, а дети ходят в школу учиться, а не убирать листья или клумбы.

Принудительная работа учеников – запрещена

В Службе образовательного омбудсмена уже неоднократно объясняли, что эксплуатация детей недопустима и это несет определенную ответственность.

В школе дети должны получать знания, а не превращаться в рабочий ресурс учителя, директора, города или поселка,

– отмечает Сергей Горбачев.

По его словам, ранее ученики 2 – 4 классов могли участвовать в уборке территории школы, а ученики 5 – 12 классов – в генеральной и ежесуточной текущей уборке участка (подметать, чистить от снега, сажать деревья). Но новые санитарные регламенты для школ, вступившие в силу с 1 января 2021 года, изменили это.

Новый регламент не позволяет уборку территории школы, а только создает правило, что ученики должны держать собственное рабочее место в чистоте и убирать за собой мусор. Работа по самообслуживанию не должна превышать 1 час в неделю.

Текст публикации Владимира Урсола:

Сегодня в такую ​​погоду (23.09.21) дети в тонких костюмах рыли клумбу (11 – 12 лет) на школьных площадках, собирали траву, с мотыгами и руками, и выбрасывали ее в контейнер для мусора, во время урока труда. И это длилось два урока подряд.

Я не понимаю, что дети сейчас убирают и роют в школе. Как в такую ​​погоду можно позволить полураздетым детям выходить на улицу? Это для того, чтобы больше половины детей получили температуру завтра? 18 градусов на дворе. Мой ребенок сейчас жалуется, что у нее болит спина.

Это не первый случай, когда под руководством директора школы дети во время уроков носят камни, копают и тому подобное. НПК №125 Одесса.