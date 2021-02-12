COVID-19 сильно ударил по образовательным процессам многих стран мира. Учебу пришлось проводить в онлайн режиме, из-за чего качество полученных знаний существенно снизилось.

Ученики норвежских школ могут вздохнуть с облегчением после того, как правительство объявило, что большинство письменных и некоторые устные экзамены этой весной отменяются.

Интересно Каким будет ГИА по иностранному языку и как получить оценку без тестирования: рекомендации

Такое решение было принято из-за отрицательных результатов анализа качества образовательного процесса в условиях пандемии коронавируса и большим расхождением в методах преподавания в разных школах Норвегии во время дистанционного обучения.

Единственный метод оценки учеников всех норвежских школ является неэффективным и несправедливым в таких условиях. Сейчас невозможно провести качественную оценку знаний школьников,

– отмечает министр образования, науки и интеграции Норвегии Гури Мэлби.

Однако, не все ученики будут освобождены от тестирования. Норвежские выпускники средних учебных заведений все равно вынуждены сдавать некоторые устные экзамены, чтобы претендовать на поступление в университеты.

Кроме этого, правительство Норвегии все еще рассматривает возможность оценивания курсовых работ студентов высших учебных заведений в очном режиме.