Также заместитель городского головы сообщил, что если в учебном заведении менее 80% вакцинированных педагогов, то они не получат средства на ремонт, новую мебель и технику.

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Однако, по его словам, городской совет будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированы, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники.

Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте невакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста (еженедельно, на платной основе),

– заявил Юрий Лесюк.

Отметим, что стоимость одного такого теста от 800 гривен, следовательно учителям придется из зарплаты ежемесячно отдавать не менее 3 200 гривен на новые требования городских властей.

Кроме того, Лесюк сообщил, что в случае перехода области в желтую, оранжевую или красную зону школа будет работать только в случае, если в ней вакцинировано более 80% учителей или перейдет на дистанционное обучение.

"Если мы перейдем в желтую, оранжевую или красную зону, учебное заведение будет продолжать обучение в очной форме только при условии 80% вакцинированных педагогов. В противном случае школа вынуждена будет перейти на дистанционку", – отметил заместитель.

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Похожая ситуация и на Тернопольщине. Там во время усиленного карантина невакцинированные учителя должны будут делать ПЦР-тесты каждую неделю, чтобы школы смогли работать в очном режиме.

К слову, образовательный омбудсмен считает, что если прохождение ПЦР-теста является условием доступа к работе, то этот тест должен быть бесплатным для учителей. Иначе, по его словам, это нарушение прав, ведь тесты дорогие.

Текст публикации Юрия Лесюка:

Сейчас активно идет подготовка к новому учебному году. И у многих родителей и педагогов возникает много вопросов как будет организован учебный процесс в условиях карантина. Поэтому хочу дать некоторые разъяснения.

Если наша область будет находиться на зеленом уровне эпидемической опасности, школы будут работать в обычном режиме (очная форма обучения). Но, если мы перейдем в желтую, оранжевую или красную зону, учебное заведение будет продолжать учебный процесс в стационарном формате (очная форма обучения) только при условии 80% вакцинированных педагогических работников. В противном случае заведение вынуждено будет перейти на дистанционное обучение.

Городской совет в свою очередь будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированы, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники. Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте невакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста (еженедельно, на платной основе).