Бесплатный курс о повышении квалификации для учителей: для чего он и как его пройти
Источник:"Новая украинская школа"
В открытом доступе появился бесплатный онлайн-курс "Повышение квалификации педагогических работников: новые требования и возможности". Пройдя его, педагоги увидят, как изменилась система повышения квалификации и как им найти качественное обучение.
Курс создали в сотрудничестве ОО "ЭдКемп Украина", Prometheus, ГО "Смарт образование" при содействии МОН Украины и поддержке МФ "Возрождение".
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Для чего нужен этот курс
Он предоставляет подробные разъяснения, рекомендации и инструменты относительно новых возможностей в сфере повышения квалификации педагогов.
Участники курса узнают:
- как и где выбирать программы повышения квалификации;
- на что обращать внимание при разработке таких программ;
- как создавать планы повышения квалификации для ЗОСО и принимать решение о признании результатов;
- как заполнять необходимые документы;
- как планировать профессиональный рост педагогов с учетом всех потребностей и финансовых возможностей.
Курс рекомендован для тех, кто участвуют в повышении квалификации педагогических работников школ:
- педагогических работников;
- членов педагогических советов;
- руководителей и учредителей ЗОСО;
- субъектов повышения квалификации;
- представителей Государственной службы качества образования Украины.
Также курс рекомендуют пройти всем, кто интересуются сферой педагогического роста.Как принять участие? Зарегистрироваться на онлайн-курс "Повышение квалификации педагогических работников: новые требования и возможности" можно по этой ссылке. Объем курса: 15 часов (0,5 кредита ЕКТС). После успешного выполнения всех заданий курса участник получит сертификат.
Непрерывное профессиональное развитие учительства является залогом успеха Новой украинской школы. Если мы хотим, чтобы наши дети учились в течение жизни, то мы сами должны демонстрировать этот важный навык в 21 веке,
– говорит председатель Совета общественной организации "ЭдКемп Украина" Александр Элькин.
Перед началом обучения необходимо ознакомиться с Порядком повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников и письмом МОН "О повышении квалификации педагогических работников учреждений общего среднего образования".
Отдельным бонусом для участников курса являются специально разработанные приложения:
- Пример формы учета повышения квалификации педагогических работников.
- Перечень рекомендуемых направлений повышения квалификации.
- Перечень форм и основных видов повышения квалификации.
- Алгоритм организации стажировки.
- Советчик для самооценки педагога.
- Инструмент оценки эффективности повышения квалификации.
- Пример оформления предложений к ориентировочному и годовому планам повышения квалификации.
- Пример оформления ходатайства педагогического работника о признании повышения квалификации.
- Пример оформления формы учета повышения квалификации педагогических работников.
- Пример оформления ориентировочного плана повышения квалификации на год.
- Пример оформления годового плана повышения квалификации.
- Алгоритм признания повышения квалификации педагогического работника.
- Требования по повышению квалификации для аттестации.
- Пример программы повышения квалификации и документа о повышении квалификации.
- Образец договора и акта выполненных работ о предоставлении образовательных услуг по повышению квалификации и тому подобное.
"Это только примеры оформления, их могут принять во внимание в учреждениях образования и адаптировать под собственные нужды с учетом действующих требований, регламентирующих ведение деловой документации", – рассказывает соавтор онлайн-курса Оксана Дегтярева.
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В то же время онлайн-курс и приложения к нему сориентированы не только на педработников. По ее словам, даже Государственная служба качества образования может найти, что взять с этого курса, и, безусловно, субъекты повышения квалификации.
Когда человек выбирает программу повышения квалификации, то может руководствоваться собранными в документе требованиями к субъектам повышения квалификации и их программам. Это поможет не попасть в ситуацию, когда предоставитель не придерживался каких-то требований и педсовет не может признать такие результаты повышения квалификации.