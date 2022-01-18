Курс создали в сотрудничестве ОО "ЭдКемп Украина", Prometheus, ГО "Смарт образование" при содействии МОН Украины и поддержке МФ "Возрождение".

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Для чего нужен этот курс

Он предоставляет подробные разъяснения, рекомендации и инструменты относительно новых возможностей в сфере повышения квалификации педагогов.

Участники курса узнают:

как и где выбирать программы повышения квалификации;

на что обращать внимание при разработке таких программ;

как создавать планы повышения квалификации для ЗОСО и принимать решение о признании результатов;

как заполнять необходимые документы;

как планировать профессиональный рост педагогов с учетом всех потребностей и финансовых возможностей.

Курс рекомендован для тех, кто участвуют в повышении квалификации педагогических работников школ:

педагогических работников;

членов педагогических советов;

руководителей и учредителей ЗОСО;

субъектов повышения квалификации;

представителей Государственной службы качества образования Украины.

Также курс рекомендуют пройти всем, кто интересуются сферой педагогического роста.

Как принять участие? Зарегистрироваться на онлайн-курс "Повышение квалификации педагогических работников: новые требования и возможности" можно по этой ссылке. Объем курса: 15 часов (0,5 кредита ЕКТС). После успешного выполнения всех заданий курса участник получит сертификат.

Непрерывное профессиональное развитие учительства является залогом успеха Новой украинской школы. Если мы хотим, чтобы наши дети учились в течение жизни, то мы сами должны демонстрировать этот важный навык в 21 веке,

– говорит председатель Совета общественной организации "ЭдКемп Украина" Александр Элькин.

Перед началом обучения необходимо ознакомиться с Порядком повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников и письмом МОН "О повышении квалификации педагогических работников учреждений общего среднего образования".

Отдельным бонусом для участников курса являются специально разработанные приложения:

Пример формы учета повышения квалификации педагогических работников.

Перечень рекомендуемых направлений повышения квалификации.

Перечень форм и основных видов повышения квалификации.

Алгоритм организации стажировки.

Советчик для самооценки педагога.

Инструмент оценки эффективности повышения квалификации.

Пример оформления предложений к ориентировочному и годовому планам повышения квалификации.

Пример оформления ходатайства педагогического работника о признании повышения квалификации.

Пример оформления формы учета повышения квалификации педагогических работников.

Пример оформления ориентировочного плана повышения квалификации на год.

Пример оформления годового плана повышения квалификации.

Алгоритм признания повышения квалификации педагогического работника.

Требования по повышению квалификации для аттестации.

Пример программы повышения квалификации и документа о повышении квалификации.

Образец договора и акта выполненных работ о предоставлении образовательных услуг по повышению квалификации и тому подобное.

"Это только примеры оформления, их могут принять во внимание в учреждениях образования и адаптировать под собственные нужды с учетом действующих требований, регламентирующих ведение деловой документации", – рассказывает соавтор онлайн-курса Оксана Дегтярева.

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В то же время онлайн-курс и приложения к нему сориентированы не только на педработников. По ее словам, даже Государственная служба качества образования может найти, что взять с этого курса, и, безусловно, субъекты повышения квалификации.

Когда человек выбирает программу повышения квалификации, то может руководствоваться собранными в документе требованиями к субъектам повышения квалификации и их программам. Это поможет не попасть в ситуацию, когда предоставитель не придерживался каких-то требований и педсовет не может признать такие результаты повышения квалификации.