Журналистка, общественный деятель и писательница Зоя Казанжи рассказала, как ее внуки начали обучение в канадской школе.

К теме Учебным заведениям стоит готовиться к переходу на дистанционное обучение, – Ляшко

Самая младшая внучка Зои Казанжи пойдет в школу 9 сентября. Из-за карантинных мероприятий таких маленьких детей пригласили на обучение на несколько дней позже.

Ученики все получили бесплатно

По ее словам, в обычном канадском городке на 40 тысяч жителей обучение в школе бесплатное. Но родители там платят довольно высокие налоги.

В школе книги, тетради, карандаши, ручки, музыкальные инструменты и много разного учебного пособия закупается централизованно и раздается детям. И фондов класса или школы нет, никто никаких денег не собирает.

Родители периодически перед праздниками покупают подарочные карты для учителей, номиналом 25 или 50 долларов. Поскольку те часто закупают какие-то вещички для детей в классе. И каждый раз учитель или учительница присылают на почтовый адрес открытки благодарности за карточку,

– сказала Зоя Казанджи.

Питание и вода в школах Канады

В рюкзаках дети с собой приносят только ланч-боксы с едой. В Канаде детей в школах не кормят. И там не работают буфеты и кафе. Дети приносят с собой снеки, фрукты, овощи, бутерброды и что-то из горячего в термосах.

Также одна из важных привычек, на которую обращают внимание с детства, – это привычка пить чистую воду. Поэтому доступ к ней есть во всех общественных местах и учебных заведениях.



Внуки Зои Казанжи / Фото с ее фейсбук-страницы

А зимой дети обязательно приносят теплые штаны, ведь во время уроков есть большие перерывы и дети всегда выходят на улицу. И минус 20 градусов, например, не помеха.

Общение учеников

По словам журналистки, детей в классах все время перемешивают. То есть, если в 4 классе был один состав, то в 5 будет немного другой. Это расширяет возможности общения и прививает умение коммуницировать каждый раз с новыми людьми.

Кстати, в Канаде близнецы или двойняшки, как правило, не идут в один класс, а в разные.

Обучение во время карантина

Все дети, начиная с 4 лет, в школах должны находиться в масках. С собой нужно иметь сменные маски. На переменах и на улице можно без масок.

Кроме того, из-за пандемии семьи вынуждены изменить привычный порядок жизни. Также в Канаде не исключают снова переход на онлайн-обучение.

К слову, с понедельника, 13 сентября, Черниговская и Сумская области могут закрыть на карантин большинство школ и детских садов. Дети там перейдут на онлайн-обучение. А все из-за того, что страна собирается перейти в желтую зону, а там недостаточно привитых учителей.

Текст публикации Зои Казанжи:

В школе книги, тетради, карандаши, ручки, музыкальные инструменты, много разного учебного пособия закупается централизованно и раздается детям. И фондов класса, школы и “на уборщиц” нет. Никто никаких денег не собирает.

В рюкзаках дети с собой приносят только ланч-боксы с едой. В Канаде детей в школах не кормят. И там не работают никакие буфеты и никакие кафешки. Снеки, фрукты, овощи, бутерброды, что-то из горячего в термосах – это все готовится на 6-7 часов пребывания детей в школах.

В школе достаточно воды. Одна из важных привычек, на которую обращают внимание с детства, привычка пить чистую воду. Поэтому доступ к ней есть во всех общественных местах. Не говоря уже об учебных заведениях.

Детей в классах все время перемешивают. То есть, если в 4 классе был один состав, то в 5 будет немного другой. Это расширяет возможности общения и прививает умение коммуницировать каждый раз с новыми людьми.

Все дети, начиная с 4-х лет, должны находиться в масках. С собой нужно иметь сменные маски. На переменах и на улице можно без масок. Здесь не исключают снова переход на он-лайн обучение.