Собственное дело в Украине: 5 бесплатных онлайн-курсов для предпринимателей
Создать бизнес в Украине и сделать его эффективным – мечта каждого украинского предпринимателя. Все крупные мировые корпорации начинали свое существование из небольших стартапов, а со временем развились и сейчас приносят своим владельцами хорошую прибыль.
Журналисты Учебы 24 при поддержке Canon подобрали несколько интересных и полезных онлайн-курсов, которые помогут сделать ваш бизнес успешным.
Где найти бесплатные курсы? Одной из самых развитых онлайн-платформ с предложениями качественных лекций и тренингов в Украине есть Prometheus. Здесь собрано большое количество бесплатных онлайн-курсов от ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, университетов и компаний.
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Все начинается с идеи
Бизнес-стартап / Фото Unsplash
Курс "Как создать стартап" осенью 2014 года преподавали в Стэнфордском университете. На платформе Prometheus его адаптировали и перевели на украинский язык.
В оригинале создателями лекций были:
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Сем Альтман, президент самого известного в мире венчурного фонда Y Combinator
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Дастин Московиц, соучредитель Facebook.
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Питер Тиль, соучредитель PayPal
Пройти курс от мировых звезд стартап-мира можно полностью бесплатно. Все, что вам понадобится – доступ к сети интернет на скорости, достаточной для просмотра видеоматериалов.
Приблизительная продолжительность курса – 6 недель, но вы всегда сможете распределить свое время, ведь все материалы находятся в постоянном открытом доступе.
В программе курса:
- Почему стоит решиться начать собственное дело? Почему следует начинать прямо сейчас, даже если вы студент?
- Поиск успешной бизнес-идеи. Миссия новой компании.
- Создание команды и управления ею.
- Продукт, который обожают пользователи. Качество продукта. Коммуникация с клиентами. Метрики и оценка результатов.
- Трудности в начале. Как преодолеть проблемы? Как заставить СМИ говорить о вас?
- Вы - руководитель. Авторитет и влияние. Навыки лидерства.
- Как увеличить прибыль?
- Корпоративная культура компании.
- Продажи и маркетинг. Как привлечь инвесторов?
Коммуникация с иностранными партнерами и инвесторами
Английский для бизнеса / Фото Pexels
Если ваш бизнес предполагает сотрудничество с зарубежными клиентами или партнерами, знание английского здесь точно не помешает.
Онлайн-курс "Бизнес-английский" предлагает всего за 5 недель бесплатно изучить ключевую бизнес-лексику и основы грамматики.
Иванна Табачук, преподаватель лекций, уже 10 лет работает в ИТ-рекрутинге нескольких иностранных компаний и имеет три международные сертификаты по преподаванию английского для бизнеса.
Курс разделено на 3 части:
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Лексическая часть с двумя темами, посвященными грамматике.
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Развитие практических навыков и подготовка к распространенным в бизнес-среде ситуациям.
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Советы по углубленному изучению иностранного языка.
Юридическая составляющая и налоги
Как юридически правильно оформить свой бизнес / Фото Pexels
Целью курса "Юридические аспекты создания и ведения бизнеса в Украине" есть доступно рассказать слушателям о всех юридических формальностях и требованиях к ведению предпринимательской деятельности.
Слушатели могут ознакомиться с основными юридическими аспектами открытия бизнеса, правильности его ведения, чистоты учета и уплаты налогов.
Продолжительность курса рассчитана на 6 недель, а информация будет полезной для всех предпринимателей: тех, кто только планирует начать собственное дело, и тех, у кого уже есть существующий бизнес.
Темы онлайн-курса:
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Формы ведения бизнеса
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Порядок регистрации бизнеса
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Налогообложение
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Договорная деятельность
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Аспекты трудового права
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Порядок проверок предприятий
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Операционная деятельность (менеджмент)
-
Сотрудничество с иностранными компаниями
Управление финансами
Финансовая грамотность в ведении бизнеса / Фото Pexels
Почему одни предприятия становятся успешными, а другие - нет? Какие общие принципы управления финансами, определяющие успех? Как оценить эффективность и инвестиционную привлекательность бизнеса? Об этом и не только рассказывают на курсе "Финансовый менеджмент".
Пройти курс можно за 6 недель, в течение которых экономист и преподаватель авторских финансовых курсов Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко поможет освоить следующее:
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общие принципы управления финансами
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сущность ключевых финансовых показателей и способы их измерения
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какой капитал нужен для создания бизнеса
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какие показатели свидетельствуют о потенциальной успешности бизнес-проектов
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почему кредиты в Украине такие дорогие и стоит ли делать сбережения от собственных доходов
Социальный сегмент на бизнес-рынке
Стратегии создания социального бизнеса / Фото Unsplash
Главной целью курса "Социальное предпринемательство" есть получение участниками знаний и умений, необходимых для эффективного запуска социального бизнеса или участия готовых предприятий в социальных проектах.
Слушатели узнают, почему некоторые предприятия отходят от традиционных прибыльных и неприбыльных видов деятельности, создавая гибридный подход к ведению бизнеса.
Курс, созданный при поддержке Western NIS Enterprise Fund, можно пройти за 5 недель.
Для кого лекции будут интересными:
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Желающим открыть собственное дело, которое будет полезным для общества
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Предпринимателям, которые хотят заниматься социальными проектами
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Представителям неприбыльных организаций, стремящимся к больщим финансовым возможностям
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Преподавателям бизнес-дисциплин, которые ищут новые подходы в обучении студентов
Сертификаты за успешное прохождение курсов
В течение курсов участникам предлагают проходить тесты для проверки полученных знаний. В конце каждого раздела и после завершения всех лекций на слушателей ждет ряд заданий. При положительной сдаче тестов платформа Prometheus генерирует сертификат с вашим именем.
Распечатать награду вы можете с помощью принтеров Canon MegaTank, ведь компания гарантирует качество специально разработанных цветных чернил. Это позволит не только насладиться багажом полученных знаний, но и добавить учебному процессу ярких красок.
Принтер компании Canon / Фото 24 канала
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