Создать бизнес в Украине и сделать его эффективным – мечта каждого украинского предпринимателя. Все крупные мировые корпорации начинали свое существование из небольших стартапов, а со временем развились и сейчас приносят своим владельцами хорошую прибыль.

Журналисты Учебы 24 при поддержке Canon подобрали несколько интересных и полезных онлайн-курсов, которые помогут сделать ваш бизнес успешным.

Где найти бесплатные курсы? Одной из самых развитых онлайн-платформ с предложениями качественных лекций и тренингов в Украине есть Prometheus. Здесь собрано большое количество бесплатных онлайн-курсов от ведущих отечественных и зарубежных преподавателей, университетов и компаний.

Интересно Как выучить польский самостоятельно, не выходя из дома: полезные советы и ресурсы

Все начинается с идеи

Бизнес-стартап / Фото Unsplash

Курс "Как создать стартап" осенью 2014 года преподавали в Стэнфордском университете. На платформе Prometheus его адаптировали и перевели на украинский язык.

В оригинале создателями лекций были:

Сем Альтман, президент самого известного в мире венчурного фонда Y Combinator

Дастин Московиц, соучредитель Facebook.

Питер Тиль, соучредитель PayPal

Пройти курс от мировых звезд стартап-мира можно полностью бесплатно. Все, что вам понадобится – доступ к сети интернет на скорости, достаточной для просмотра видеоматериалов.

Приблизительная продолжительность курса – 6 недель, но вы всегда сможете распределить свое время, ведь все материалы находятся в постоянном открытом доступе.

В программе курса:

Почему стоит решиться начать собственное дело? Почему следует начинать прямо сейчас, даже если вы студент?

Поиск успешной бизнес-идеи. Миссия новой компании.

Создание команды и управления ею.

Продукт, который обожают пользователи. Качество продукта . Коммуникация с клиентами. Метрики и оценка результатов.

. Коммуникация с клиентами. Метрики и оценка результатов. Трудности в начале. Как преодолеть проблемы? Как заставить СМИ говорить о вас?

Вы - руководитель. Авторитет и влияние. Навыки лидерства .

. Как увеличить прибыль?

Корпоративная культура компании.

Продажи и маркетинг. Как привлечь инвесторов?

Полезный совет! На этапе создания стартапа советуем записывать все свои мысли, желания и цели графически: в виде коллажей, отдельных рисунков или фото. Это поможет лучше определить цели проекта и структурировать дальнейший бизнес-план.



Собрать все вместе помогут принтеры Canon серии MegaTank. Распечатывайте свои идеи с большой скоростью с ПК, смартфонов и облачных хранилищ, не тратя время на подключение проводов.

Коммуникация с иностранными партнерами и инвесторами

Английский для бизнеса / Фото Pexels

Если ваш бизнес предполагает сотрудничество с зарубежными клиентами или партнерами, знание английского здесь точно не помешает.

Онлайн-курс "Бизнес-английский" предлагает всего за 5 недель бесплатно изучить ключевую бизнес-лексику и основы грамматики.

Иванна Табачук, преподаватель лекций, уже 10 лет работает в ИТ-рекрутинге нескольких иностранных компаний и имеет три международные сертификаты по преподаванию английского для бизнеса.

Курс разделено на 3 части:

Лексическая часть с двумя темами, посвященными грамматике. Развитие практических навыков и подготовка к распространенным в бизнес-среде ситуациям. Советы по углубленному изучению иностранного языка.

Юридическая составляющая и налоги

Как юридически правильно оформить свой бизнес / Фото Pexels

Целью курса "Юридические аспекты создания и ведения бизнеса в Украине" есть доступно рассказать слушателям о всех юридических формальностях и требованиях к ведению предпринимательской деятельности.

Слушатели могут ознакомиться с основными юридическими аспектами открытия бизнеса, правильности его ведения, чистоты учета и уплаты налогов.

Продолжительность курса рассчитана на 6 недель, а информация будет полезной для всех предпринимателей: тех, кто только планирует начать собственное дело, и тех, у кого уже есть существующий бизнес.

Темы онлайн-курса:

Формы ведения бизнеса

Порядок регистрации бизнеса

Налогообложение

Договорная деятельность

Аспекты трудового права

Порядок проверок предприятий

Операционная деятельность (менеджмент)

Сотрудничество с иностранными компаниями

Управление финансами

Финансовая грамотность в ведении бизнеса / Фото Pexels

Почему одни предприятия становятся успешными, а другие - нет? Какие общие принципы управления финансами, определяющие успех? Как оценить эффективность и инвестиционную привлекательность бизнеса? Об этом и не только рассказывают на курсе "Финансовый менеджмент".

Пройти курс можно за 6 недель, в течение которых экономист и преподаватель авторских финансовых курсов Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко поможет освоить следующее:

общие принципы управления финансами

сущность ключевых финансовых показателей и способы их измерения

какой капитал нужен для создания бизнеса

какие показатели свидетельствуют о потенциальной успешности бизнес-проектов

почему кредиты в Украине такие дорогие и стоит ли делать сбережения от собственных доходов

Социальный сегмент на бизнес-рынке

Стратегии создания социального бизнеса / Фото Unsplash

Главной целью курса "Социальное предпринемательство" есть получение участниками знаний и умений, необходимых для эффективного запуска социального бизнеса или участия готовых предприятий в социальных проектах.

Слушатели узнают, почему некоторые предприятия отходят от традиционных прибыльных и неприбыльных видов деятельности, создавая гибридный подход к ведению бизнеса.

Курс, созданный при поддержке Western NIS Enterprise Fund, можно пройти за 5 недель.

Для кого лекции будут интересными:

Желающим открыть собственное дело, которое будет полезным для общества

Предпринимателям, которые хотят заниматься социальными проектами

Представителям неприбыльных организаций, стремящимся к больщим финансовым возможностям

Преподавателям бизнес-дисциплин, которые ищут новые подходы в обучении студентов

Сертификаты за успешное прохождение курсов

В течение курсов участникам предлагают проходить тесты для проверки полученных знаний. В конце каждого раздела и после завершения всех лекций на слушателей ждет ряд заданий. При положительной сдаче тестов платформа Prometheus генерирует сертификат с вашим именем.

Распечатать награду вы можете с помощью принтеров Canon MegaTank, ведь компания гарантирует качество специально разработанных цветных чернил. Это позволит не только насладиться багажом полученных знаний, но и добавить учебному процессу ярких красок.

Принтер компании Canon / Фото 24 канала