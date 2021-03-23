Подготовка к ВНО и профориентация: бесплатные образовательные услуги в Черновцах
Больше месяца назад в Черновцах открылось образовательно-культурное пространство "Гончаренко центр". Сейчас там обучаются более 120 студентов.
Источник:acc
Английский для детей и взрослых, финансовая грамотность и тренинг по профориентации – это еще не полный список образовательных услуг центра. Все курсы и мероприятия являются абсолютно бесплатными.
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Что известно об инициативе
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко инициировал открытие бесплатных образовательно-культурных пространств по всей Украине. Сеть работает как негосударственная организация и имеет своих меценатов и спонсоров.
На сегодня центры проводят различные мероприятия и курсы для жителей 11 крупных и малых украинских городов:
- Ровно;
- Ивано-Франковск;
- Черновцы;
- Жмеринка;
- Житомир;
- Балта;
- Подольск;
- Кропивницкий;
- Миргород;
- Лиман;
- Краматорск.
Всеукраинская сеть открытых культурно-образовательных центров предлагает:
- Бесплатный английский для детей и взрослых.
- Отдельный курс для подготовки к ВНО по английскому языку для подростков.
- Курс финансовой грамотности.
- Программы по профориентации для подростков.
- Образовательные и культурные мероприятия, отдельные тренинги по требованию общины.
Деятельность центра в Черновцах
За месяц в центре уже учатся 129 человек. Самому младшему ученику 7 лет, а самой старшей ученице – 74. Наибольшая конкуренция именно среди взрослых, ведь центр получил 130 заявок, из которых отобрали около 40.
Главным критерием отбора является мотивация изучения языка. Бывают разные ситуации и обстоятельства у тех людей, которые прошли отбор – семейные обстоятельства, поездки и т.д.,
– рассказывает директор образовательно-культурного пространства в Черновцах Виталий Яремчук.
Те, кто не попал в список, остаются в резерве центра, и впоследствии руководство их приглашает. Сейчас, в частности, идет отбор в разговорный клуб с носителем английского языка и кружок для постановок театральных сценок. Чтобы зарегистрироваться и принять участие в отборе, необходимо заполнить форму, которая доступна по ссылке.
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