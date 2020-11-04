Президент Владимир Зеленский поручил подготовить законопроект, который будет гарантировать возможность детям медиков, погибших из-за осложнений от коронавируса, получить высшее образование за государственный счет.

По поручению Зеленского уже готовится законопроект, благодаря которому такие дети получат льготы для поступления в вузы. Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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В частности, предполагается, что дети медиков, которые потеряли одного или обоих родителей из-за COVID-19, будут пользоваться льготами для поступления наравне с абитуриентами, чьи родители погибли в зоне проведения ООС или в результате болезни, полученной во время боевых действий на Донбассе.

Эти абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.

В ОП подчеркнули, что из-за распространения в Украине коронавируса дети медиков стали уязвимее. Ведь сейчас украинские врачи почти ежедневно сталкиваются с рисками для своего здоровья или умирают. Их дети теряют одного из родителей или остаются круглыми сиротами.

Так, в Офисе Президента напомнили историю, которая всколыхнула общество. Речь идет о 13-летнем Антоне Степченко из Таращи на Киевщине, отец которого работал врачом-анестезиологом в больнице, а мать Галина была медсестрой в одной из амбулаторий города. Они заболели COVID-19 и умерли от осложнений почти одновременно в середине октября. Мальчик остался сиротой, и его взяла под опеку родная тетя Галина.

Медики сегодня находятся на передовой борьбы с распространением коронавируса в Украине. Как и наши военные на фронте, врачи спасают жизни граждан, иногда даже ценой собственной. И у них остаются дети, которые также нуждаются в поддержке. Поэтому Украина будет стоять на защите интересов детей медиков, погибших в результате коронавируса,

– заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

В ведомстве добавили, что наше государство заботится о защите детей-сирот. В частности, недавно принят закон, согласно которому социальная помощь для таких детей увеличивается до двух с половиной прожиточных минимумов доходов граждан.

А временный глава Минобразования Сергей Шкарлет заверил, что государственная целевая поддержка для получения высшего образования этим абитуриентам будет предоставляться в виде:

полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

социальной стипендии;

бесплатного обеспечения учебниками;

доступа к сети Интернет, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатного проживания в общежитии (интернате).

Добавим, что по состоянию на 3 ноября в Украине в результате коронавирусной болезни умерли 212 медицинских работников. В общем, от COVID-19 умерли более 7,5 тысячи человек. В Минздраве подчеркнули, что 300% выплат, которые должны получать медики за борьбу с COVID-19, выплачивают в полном объеме.