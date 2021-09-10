Бесплатное обучение в "Samsung IT-школе": регистрация старшеклассников продлена до 20 сентября

Регистрацию на 2021 – 2022 учебный год в проекте "Samsung IT-школа" продлили до 20 сентября, сообщила компания "Samsung Electronics Украина".

Проект компании – "Samsung IT-школа" – ориентирован на старшеклассников, учеников 9 – 11 классов, которым скоро придется выбирать профессию своего будущего.

Программа рассчитана на один учебный год и будет состоять из 4-х основных модулей:

основы программирования на языке Java,

объектно-ориентированное программирование на языке Java для Android,

основы информационной безопасности,

ознакомление с системами управления базами данных на примере SQLite.

Занятия будут проходить дважды в неделю в течение одного учебного года.

Из-за пандемии компании пришлось организовать комбинированный формат обучения – совмещать удаленный формат с занятиями в специально оборудованных классах в помещениях общеобразовательных школ и лицеев 4 городов Украины: Киева, Львова, Харькова и Днепра.

В конце курса выпускники будут защищать свои проекты – мобильные приложения для Android.

Добавим, что все обучение бесплатное. Нужно лишь пройти предварительный отбор и тестирование. По их результатам будут определены лучшие претенденты, которых зачислят в "Samsung IT-школу".

Для того, чтобы зарегистрироваться на 2021 – 2022 учебный год в "Samsung ИТ-школе" нужно до 20 сентября 2021 года заполнить форму по ссылке. Впоследствии все, кто пройдет регистрацию, получат детали и условия проведения вступительного тестирования.