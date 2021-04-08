С интересными методами: учитель истории бесплатно занимается репетиторством с учениками
Родители ежегодно тратят тысячи гривен на репетиторов. Поэтому учитель из Кировоградской области Александр Чучаев решил бесплатно обучать истории всех 10-классников Украины.
Источник:Dyvys.Info
Учитель истории и директор школы на Кировоградщине Александр Чучаев преподает онлайн-уроки для школьников, чтобы родители смогли экономить на репетиторах, а дети – получать знания в интересном формате.
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Его уроки по всемирной истории могут пересматривать десятиклассники по всей Украине. А найти их можно на портале “Всеукраинская школа онлайн” по этой ссылке.
Педагог считает, что родители обращаются к репетиторам по разным причинам:
- например, ученик не может найти общий язык с учителем,
- ученик не всегда понимает объяснения учителя,
- или уроки банально не интересны.
К тому же, многие ученики стремятся к индивидуальному сотрудничеству и помощи, но учитель, в классе которого 20–30 учеников, этого дать не может. Поэтому школьник идет к репетитору.
Таким образом ребенок лучше концентрируется на учебе, однако наличие репетитора иногда не влияет на качество знаний школьника,
– подчеркивает директор учреждения образования.
Какие методы использует Александр Чучаев
Учитель во время разработки онлайн-уроков по всемирной истории использует такие методики, которые позволяют глубже изучить материал и структурировать информацию.
Например, на уроке "Вторая речь Посполитая" педагог использует комиксы, исторические анекдоты и цитаты исторических деятелей.
В то же время чтобы раскрыть мегаобъемную тему "Государства передней и Центральной Азии и Латинской Америки в межвоенный период" он использует методику скетчноутинга – создание заметок в виде зарисовок и схемок.
То есть учитель к каждому уроку выбирает соответствующую визуализацию, хронику и источники.
Что известно об Александре Чучаеве?
Он – финалист национального этапа Всемирного конкурса Global Teacher Prize 2020 и победитель областного этапа Всеукраинского конкурса "Учитель года-2020" в номинации "История".
Его ученики получают призовые места в олимпиадах по истории, Малой академии наук и различных конкурсах научно-исследовательских работ. Также Александр – автор методической разработки "Комиксы как образовательный тренд”.
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