Родители ежегодно тратят тысячи гривен на репетиторов. Поэтому учитель из Кировоградской области Александр Чучаев решил бесплатно обучать истории всех 10-классников Украины.

Учитель истории и директор школы на Кировоградщине Александр Чучаев преподает онлайн-уроки для школьников, чтобы родители смогли экономить на репетиторах, а дети – получать знания в интересном формате.

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Его уроки по всемирной истории могут пересматривать десятиклассники по всей Украине. А найти их можно на портале “Всеукраинская школа онлайн” по этой ссылке.

Как смотреть уроки на платформе “Всеукраинская школа онлайн”? Для пользования платформой ВШО необходимо пройти бесплатную регистрацию. Для этого нажмите кнопку "Зарегистрироваться" на сайте платформы вверху справа, заполните регистрационную форму и активируйте учетную запись.

Педагог считает, что родители обращаются к репетиторам по разным причинам:

например, ученик не может найти общий язык с учителем,

ученик не всегда понимает объяснения учителя,

или уроки банально не интересны.

К тому же, многие ученики стремятся к индивидуальному сотрудничеству и помощи, но учитель, в классе которого 20–30 учеников, этого дать не может. Поэтому школьник идет к репетитору.

Таким образом ребенок лучше концентрируется на учебе, однако наличие репетитора иногда не влияет на качество знаний школьника,

– подчеркивает директор учреждения образования.

Какие методы использует Александр Чучаев

Учитель во время разработки онлайн-уроков по всемирной истории использует такие методики, которые позволяют глубже изучить материал и структурировать информацию.

Например, на уроке "Вторая речь Посполитая" педагог использует комиксы, исторические анекдоты и цитаты исторических деятелей.

В то же время чтобы раскрыть мегаобъемную тему "Государства передней и Центральной Азии и Латинской Америки в межвоенный период" он использует методику скетчноутинга – создание заметок в виде зарисовок и схемок.

То есть учитель к каждому уроку выбирает соответствующую визуализацию, хронику и источники.