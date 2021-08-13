Об инциденте стало известно от мамы девочки. Она 12 августа обратилась с заявлением в полицию.

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Жуткие детали

Правоохранители опросили девочку в присутствии педагога и психолога.

Так, она рассказала, что утром 12 августа вожатый зашел в комнату, где спали четыре девочки. Считая, что дети спят и его действия никто не видит, 18-летний парень снял с одной из них нижнее белье, касался ее и снимал это на мобильный телефон.

Злоумышленника задержали

Полицейские уже задержали вожатого. Им оказался 18-летний житель Киева, студент одного из местных вузов.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Растление несовершеннолетних". Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

К слову, на Киевщине школьного фотографа подозревают в том, что он заставлял 9-летнюю девочку позировать для порнографических фотографий. В квартире задержанного нашли компьютер и телефон, где была детская порнография. Детали – читайте в статье.