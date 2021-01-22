В Бердянске, что на Запорожье, мама с 1 сентября 2020 года не пускала собственную дочь в школу из-за распространения заболеваемости COVID-19. Из-за невыполнения родительских обязанностей, на мать в полиции составили административный протокол и отправили в суд.

К правоохранителям поступила информация из службы по делам детей и учителей школы, что уже полгода одна школьница по неизвестным причинам не посещает учебное заведение. Об этом сообщает издание 061.

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Девочка все это время отсутствовала в школе и не была переведена на дистанционное обучение. Поэтому полиция составила административный протокол на мать школьницы.

Почему мама не отпускала дочь в школу? Женщина объяснила, что не водит ее в школу из-за пандемии, ведь посещение учебного заведения в этот период может навредить здоровью ребенка.

Какое наказание получила мама ученицы? Суд постановил, что женщина виновна в административном правонарушении. Но матери школьницы вынесли наказание только в виде предупреждения.

Как будут учиться в школе после локдауна

С 25 января в Украине прекращает действовать локдаун, но продолжится адаптивный карантин для школ. Так, на период действия карантина запрещено:

посещать учебные заведения группами численностью больше 20 человек, кроме садиков, школ и учреждений внешкольного или специализированного художественного образования;

посещать учебные заведения в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% учеников и учителей (или студентов и преподавателей)