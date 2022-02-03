В Бердянске директора школы задержали на взятке: ему грозит до 10 лет тюрьмы

В Бердянске задержали директора одной из школ во время получения взятки. Известно, что деньги руководитель учреждения требовал с отца своего ученика.

Директор требовал деньги у родителей ученика

В полиции сообщили, что директора поймали с поличным, именно когда он получил 20 тысяч гривен.

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Работникам полиции стало известно о том, что глава школы требует деньги от отца одного из учеников. Получить "вознаграждение" директор хотел за решение вопроса, входящего в круг его компетенции как руководителя школы. Что это за вопрос – неизвестно.

Правоохранители не называют номер школы. Однако местное издание pro.berdiansk.biz сообщает, что речь идет о директоре школы №2 Юрии Клименченко. На этой должности он работал меньше года.

В полиции начали досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по статье № 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной вознаграждения должностным лицом".

Во время досудебного расследования информация подтвердилась. 2 февраля директора школы задержали во время получения 20 тысяч гривен от отца ученика. В пресс-службе отметили, что это была часть суммы, но, какова была общая, не уточнили.



Деньги, которые правоохранители обнаружили у директора школы

Директора могут посадить на 10 лет

Максимальное наказание, которое грозит директору – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

К слову, заведующая садиком в Харьковской области организовала фиктивное трудоустройство лиц. Педагог получала зарплату за несуществующих лиц. Ее уже разоблачили правоохранители и нашли в ее доме много наличных. Детали – читайте здесь.