Местное издание сообщило, он в 8 лет окончил школу, чем уже тогда привлек широкое внимание многих бельгийских изданий.

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А в этом году 11-летний бельгиец успешно завершил трехлетние курсы в течение одного года, параллельно посещая курсы по получению степени магистра.

Самый молодой выпускник Лоран Саймонс превысил достижения других студентов, получив самый высокий за всех уровень оценки знаний в 85%



Лоран Саймонс в университете / Фото The Brussels Times

Отметим, что мальчик начал курс физики в университете Антверпена в марте 2020 года.

После завершения программы бакалавра он приступил к овладению знаниями на уровне master's – магистра, при этом уделяя внимание как знаниям по классической механике, так и квантовой физике.

Моя цель – это бессмертие. Я хочу получить возможность заменить как можно больше частей тела механическими частями. Я уже наметил путь к этой цели. Квантовая физика, изучающая мельчайшие частицы, может быть началом в этой загадке,

– говорит Лоран Саймонс.

Мальчик сначала поступил в университет Эйндховена, когда ему было девять лет. Он мог стать самым молодым человеком, которая получила диплом о высшем образовании, однако он покинул его из-за несогласия с голландским университетом.

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