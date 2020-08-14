В Минске выпускники школ приносят свои грамоты и выпускные ленты в те школы, которые принимали участие в фальсификации выборов. Кроме того, к митингам присоединились и учителя учебных заведений.

Об этом сообщает портал Tut.by в твиттере.

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Еще 13 августа некоторые школьники приносили грамоты в школы. Так, выпускники гимназии №40 в Минске вернули грамоты и дипломы. Они повесили все благодарственные письма на окна или приклеили их скотчем к перилам в школе.

Кроме того, выпускники оставляют на заборах этих школ плакаты. В частности, на одном из них написано, что "здесь похоронено наше будущее". Также кто-то поставил возле гимназии банку с копейками и написал, что это "последние деньги, которые я сдаю на школу".

В Минске выпускники приносят свои грамоты и выпускные ленточки к школам. pic.twitter.com/ZVCqJPCXdW — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020

Почему студенты так делают? Все из-за того, что белорусы подозревают, что избирательные участки, которые были расположены в школах, неправильно подсчитали голоса.

На митинги начали выходить учителя

В то же время в Минске около 250 учителей присоединились к митингам. Они выступают против насилия силовиков, подавляющих акции протеста. Педагоги собрались возле филармонии, в руках у них плакаты "Учителя против насилия", "Нет – жестокости" и тому подобное.

Педагоги звонят в колокольчики, держат перед собой учебники и плакаты, а также признаются, что хотят, чтобы это остановилось. "Мы не хотим, чтобы родителям было стыдно вести своих детей к нам в школу", – говорят они.

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Протесты учителей в Минске / Фото Tut.by

Напомним, в городах Беларуси шестой день проходят акции протеста против результатов президентских выборов, которые жестко подавляются силовиками.

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