В Беларуси сообщили о минировании вузов и школ: полиция эвакуировала студентов и учеников

1 октября 2021 , 16:40
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Источник:

телеграм-канал полиции Минска

Руководители учебных заведений и Национальной библиотеки проинформировали полицию о массовых сообщениях на электронных почтах о заложенных взрывных устройствах. Всех студентов и учеников этих учебных заведений уже эвакуировали.

Сотрудники полиции сразу выехали на места, принимаются необходимые меры безопасности в учебных заведениях.

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Правоохранители сообщили, что по каждому факту сообщения будут проводить проверку. Ведь ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.

В каких вузах и школах эвакуировали детей

Однако ради безопасности полиция эвакуирует студентов и вузов. Читатели Zerkalo.io рассказали, где эвакуировали студентов и учеников.

Вузы Беларуси:

  • Белорусский государственный университет
  • Белорусский государственный аграрный технический университет
  • Белорусский государственный экономический университет.
  • Белорусский государственный медицинский университет
  • Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
  • Белорусская Государственная Академия Связи
  • Белорусская государственная академия авиации
  • Минский государственный лингвистический университет
  • Академия управления,
  • Брестский государственный технический университет
  • Гродненский государственный аграрный университет
  • Витебская государственная академия ветеринарной медицины
  • Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
  • Полоцкий государственный университет.

Физический факультет БГУ / Фото zerkalo.io

Другие учебные заведения:

  • лицей от БГУ,
  • юридический колледж БГУ,
  • гимназии № 11, 16, 29, 38 и 42,
  • школы №186, 196 и 197.

Учреждения: Falcon Club Arena, отель Marriott, Дом печати, Дом футбола, завод "Интеграл", отдел принудительного исполнения (Кричев).

К слову, в сети появилась информация, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко запретил студентам выезжать за пределы Украины без разрешения администрации вуза во время дистанционки. За такие действия им угрожали отчислением. Впоследствии в университете объяснили свою позицию. Детали – читайте здесь.

Автор: Марія Бондар