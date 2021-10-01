Сотрудники полиции сразу выехали на места, принимаются необходимые меры безопасности в учебных заведениях.

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Правоохранители сообщили, что по каждому факту сообщения будут проводить проверку. Ведь ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.

В каких вузах и школах эвакуировали детей

Однако ради безопасности полиция эвакуирует студентов и вузов. Читатели Zerkalo.io рассказали, где эвакуировали студентов и учеников.

Вузы Беларуси:

Белорусский государственный университет

Белорусский государственный аграрный технический университет

Белорусский государственный экономический университет.

Белорусский государственный медицинский университет

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

Белорусская Государственная Академия Связи

Белорусская государственная академия авиации

Минский государственный лингвистический университет

Академия управления,

Брестский государственный технический университет

Гродненский государственный аграрный университет

Витебская государственная академия ветеринарной медицины

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова

Полоцкий государственный университет.

Физический факультет БГУ / Фото zerkalo.io

Другие учебные заведения:

лицей от БГУ,

юридический колледж БГУ,

гимназии № 11, 16, 29, 38 и 42,

школы №186, 196 и 197.

Учреждения: Falcon Club Arena, отель Marriott, Дом печати, Дом футбола, завод "Интеграл", отдел принудительного исполнения (Кричев).

К слову, в сети появилась информация, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко запретил студентам выезжать за пределы Украины без разрешения администрации вуза во время дистанционки. За такие действия им угрожали отчислением. Впоследствии в университете объяснили свою позицию. Детали – читайте здесь.