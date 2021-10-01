Сотрудники полиции сразу выехали на места, принимаются необходимые меры безопасности в учебных заведениях.
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Правоохранители сообщили, что по каждому факту сообщения будут проводить проверку. Ведь ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.
В каких вузах и школах эвакуировали детей
Однако ради безопасности полиция эвакуирует студентов и вузов. Читатели Zerkalo.io рассказали, где эвакуировали студентов и учеников.
Вузы Беларуси:
- Белорусский государственный университет
- Белорусский государственный аграрный технический университет
- Белорусский государственный экономический университет.
- Белорусский государственный медицинский университет
- Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
- Белорусская Государственная Академия Связи
- Белорусская государственная академия авиации
- Минский государственный лингвистический университет
- Академия управления,
- Брестский государственный технический университет
- Гродненский государственный аграрный университет
- Витебская государственная академия ветеринарной медицины
- Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
- Полоцкий государственный университет.
Физический факультет БГУ / Фото zerkalo.io
Другие учебные заведения:
- лицей от БГУ,
- юридический колледж БГУ,
- гимназии № 11, 16, 29, 38 и 42,
- школы №186, 196 и 197.
Учреждения: Falcon Club Arena, отель Marriott, Дом печати, Дом футбола, завод "Интеграл", отдел принудительного исполнения (Кричев).
К слову, в сети появилась информация, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко запретил студентам выезжать за пределы Украины без разрешения администрации вуза во время дистанционки. За такие действия им угрожали отчислением. Впоследствии в университете объяснили свою позицию. Детали – читайте здесь.