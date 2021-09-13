В Беларуси из учебников истории вычеркнули Алексиевич и Шушкевича

Режим Александра Лукашенко решил вычеркнуть из истории Беларуси лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич и одного из подписантов "Беловежских соглашений" Станислава Шушкевича. В частности, о них не упоминается в новом учебнике по истории Беларуси для учеников 11-х классов.

Алексиевич входила в Координационный совет оппозиции, но после попытки ареста из соображений безопасности выехали в Германию. Шушкевич последние годы беспощадно критикует как самопровозглашенного белорусского президента Лукашенко, так и его режим.

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Изменения в "истории Беларуси"

Кроме Алексиевич и Шушкевича, также досталось и основному сопернику Лукашенко на выборах 1994 года – первому премьер-министру Беларуси Вячеславу Кебичу. Правда, его упоминают в учебнике только в контексте того, что он "контролировал средства массовой информации и государственный аппарат". Но все же проиграл Лукашенко.

Кроме того, в негативном контексте вспоминают красно-бело-красный флаг и "Пагоня". Первый после распада СССР был в Беларуси официальным, но Лукашенко решил вернуться к советской символике. А "Пагоня" считают традиционным национальным гербом.

В общем, вся часть о современности по своему содержанию аналогична выпускам "Панорамы": все любят главу страны, мы успешно развиваемся и никогда не было проблем,

– прокомментировали такие "нововведения" белорусские журналисты.

Добавим, что авторы учебника – Касович, Барабаш, Корзюк, Йоцюс, Матяш и Соловьянова.

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Из учебника "История Беларуси XIX – начала XX века" исключили упоминания об Алексиевич и Шушкевиче / Фото "Еврорадио"

Что этому предшествовало