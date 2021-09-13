Алексиевич входила в Координационный совет оппозиции, но после попытки ареста из соображений безопасности выехали в Германию. Шушкевич последние годы беспощадно критикует как самопровозглашенного белорусского президента Лукашенко, так и его режим.
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Изменения в "истории Беларуси"
Кроме Алексиевич и Шушкевича, также досталось и основному сопернику Лукашенко на выборах 1994 года – первому премьер-министру Беларуси Вячеславу Кебичу. Правда, его упоминают в учебнике только в контексте того, что он "контролировал средства массовой информации и государственный аппарат". Но все же проиграл Лукашенко.
Кроме того, в негативном контексте вспоминают красно-бело-красный флаг и "Пагоня". Первый после распада СССР был в Беларуси официальным, но Лукашенко решил вернуться к советской символике. А "Пагоня" считают традиционным национальным гербом.
В общем, вся часть о современности по своему содержанию аналогична выпускам "Панорамы": все любят главу страны, мы успешно развиваемся и никогда не было проблем,
– прокомментировали такие "нововведения" белорусские журналисты.
Добавим, что авторы учебника – Касович, Барабаш, Корзюк, Йоцюс, Матяш и Соловьянова.
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Из учебника "История Беларуси XIX – начала XX века" исключили упоминания об Алексиевич и Шушкевиче / Фото "Еврорадио"
Что этому предшествовало
- 9 августа 2020 в Беларуси состоялись выборы президента, которые ни оппозиция, ни международное сообщество не признали свободными и справедливыми. По официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко имеет 80,08% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановська – 10,09%.
- С тех пор в Беларуси продолжаются протесты, включая забастовки на некоторых государственных предприятиях. Во время их подавления задержали тысячи человек. Также есть жертвы – погибли по меньшей мере трое.
- 23 сентября 2020 года Лукашенко во Дворце независимости в Минске официально провозгласили президентом. Церемония инаугурации была тайной.
- Руководители ряда стран Европы не признают Лукашенко легитимным президентом. Украина также не признала инаугурацию Лукашенко.
- В начале июня Министерство образования Беларуси исключило произведения Светланы Алексиевич из школьной программы по русской литературе для 11 классов.
- 27 августа Верховный суд ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов по иску Министерства юстиции. БАЖ существовала более 25 лет.