После осенних каникул ученики смогут вернуться в школу, если в стране не будет катастрофического всплеска коронавируса. Но если уровень заболеваемости COVID-19 будет расти, ученики старших классов будут учиться по дистанционной или смешанной форме.

Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак в эфире одного из телеканалов, передает 24 канал.

Важно! Почему дошкольники и ученики начальных классов не пойдут на карантин: объяснения депутата

Бабак отметил, что если не будет всплеска коронавируса, то после каникул школьники вернутся в школы в обычном режиме, но с сохранением масочного режима и других мер безопасности.

Но если уровень заболеваемости будет расти, школам будут рекомендовать перейти на дистанционное или смешанное обучение,

– заверил нардеп.

Однако Бабак отметил, что учеников начальных классов и детей, посещающих детские сады, будут учить очно. "Тотального локдауну для младших классов не будет, ведь если маленькие дети будут на домашнем обучении, то родители их не смогут оставить одних дома", – подчеркнул он.

Однако председатель Комитета ВР по вопросам образования считает, что ученики старшей школы имеют определенный уровень сознания, поэтому могут учиться дистанционно.

"Они его воспринимают и усваивают все ок. Система уже готова к этому. Мы это уже протестировали весной. Но для маленьких детей в начальной школе и учреждений дошкольного образования надо все-таки сделать исключение", – заявил Бабак.

К слову, ранее Сергей Бабак рассказывал, что в Украине продлили школьные каникулы с 15 по 30 октября по двум причинам. В частности, необходимость преждевременных каникул была нужна, чтобы предотвратить распространение инфекции, а также этому способствовали выборы.