Фото военных с советским оружием, а автор – подставное лицо: скандал с учебником 10 класса
На днях в украинском учебнике российских военных перепутали с воинами ВСУ. И такие грубые ошибки случаются часто. Да, похожая история произошла два года назад. Тогда учитель Сергей Хараху заявил о манипуляциях и информационной диверсии в школьном учебнике "Защита Отечества".
2 года назад заместитель директора классической гимназии ЛНУ им. Франко Сергей Хараху сказал, что обратится в СБУ, если учебники "Защита отечества" для 10 класса издательства "Генеза" (2018) автора Николая Гнатюка появятся на школьных партах, сообщает издание "Высокий замок".
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Что не так в учебнике
Ведь он нашел в учебнике концептуальные ошибки и недостоверные факты.
Автор пытается избежать любых упоминаний о России. Когда идет информация по конкретным темам, он не приводит реальных фактов, касающихся военной агрессии России в отношении Украины. Если речь идет о международных преступлениях, нет примера, скажем, о сбивании террористами Боинга над Донбассом,
– заявил Сергей.
По его словам, в учебнике также нет фотографий украинских военных, а есть картинки военных без опознавательных знаков и с советским оружием.
"Почему авторы не захотели брать фотографии украинских солдат с современным украинским оружием? Это недопустимо! Как можно подавать учебник с иллюстрациями такого рода? Тираж составляет десятки тысяч экземпляров. Это огромный бюджет!", – добавляет учитель.
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Кроме того, на 138-й странице учебника есть фото боевиков самопровозглашенных ЛНР-ДНР. Также в нем нет ни одного упоминания о победных битвах украинских военных. Скрываются любые детали относительно войны на востоке Украины.
Автор – подставное лицо
Сергей Хараху пытался найти хоть какую-то информацию об указанном авторе, но о нем нигде ничего нет.
Этот Николай Гнатюк никогда не писал никаких учебников. Мне кажется, это подставная фигура, которую используют бывшие авторы. Кто-то явно прикрывается этим человеком. Это спланированная операция,
– отмечает учитель.
Громкие скандалы с ошибками в учебниках
- В учебнике "Защита Отечества" за 10 класс авторы допустили возмутительную ошибку. Они проиллюстрировали информацию о Вооруженных силах Украины снимком с российскими военными. На изображении видно, что военные – в российском экипировке и держат в руках соответствующее оружие.
- В учебнике истории рассказывали, что Киев основан в 19 веке, а Софийский собор и Киево-Печерская лавра – памятники тех времен.
- В учебнике "Основы семьи" для 10-11 классов контрацепцию назвали неэтичной и противоречащей природе семьи. Там также критикуют половые отношения до брака и подчеркивают, что мама в основном занимается домашними делами и "предназначение женщины – давать и оберегать жизнь".
- В рабочей тетради начальных классов по предмету "Я исследую мир" рядом с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой поставили фото звезд Надежды Дорофеевой и Монатика.
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