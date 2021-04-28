Заемщики подписывают анкеты-заявления о присоединении к определенным условиям и правилам предоставления финансовых услуг. Все указанные в таких документах пункты, как правило, клиенты не перечитывают, в частности из-за нехватки времени или желания.
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Впоследствии оказывается, что подписав анкету-заявление, потребитель автоматически поручил банку списывать средства с его счетов, открытых в валюте кредитного лимита и в пределах сумм, подлежащих уплате по договору.
Эксперты рассказывают, что возможность автоматического списания средств финансовым учреждением является законной только тогда, когда такие условия четко прописаны в кредитном договоре, которые подписал потребитель услуг.
Что делать в случае незаконного списания средств
В случае, если упоминание о таком списании есть только в общих правилах предоставления услуг конкретного учреждения, то подобные отчисления являются незаконными.
Если финансовое учреждение все же незаконно списывает средства на погашение задолженности и не выходит с вами на контакт, то необходимо обращаться в Национальный банк Украины:
- заполнить онлайн-форму на сайте НБУ;
- отослать жалобу на адрес электронной почты nbu@bank.gov.ua;
- отправить обращение обычной почтой на физический адрес НБУ;
- позвонить в контакт-центр – 0 800 505 240.
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Что указывать в обращении
Распишите суть проблемы, наименование и реквизиты финансового учреждения, к которому относится жалоба. Не забудьте указать свои имя, фамилию, отчество, место жительства и собственный адрес электронной почты.