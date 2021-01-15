Запланировано, что австрийские школьники вернуться к очным занятиям уже 25 января, сразу после локдауна. Если правительство решит продлить общий карантин, заведениям образования придется и дальше проводить учебу в онлайн-режиме.

Министерство образования Австрии не рекомендует школам и дальше проводить дистанционное обучение учеников, так как считает его неэффективным. Но если правительство решит продлить полный локдаун, у заведений образования не будет другого выбора, сообщают Salzburger Nachrichten.

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Какие школьники смогут учиться очно в условиях окончания локдауна? Почти все заведения среднего образования будут открытыми, а традиционно занятия будут проводится для учеников младших и средних классов.

У школьников старших классов будет гибридный образовательный процесс: лабораторные и практические уроки будут проводить на территории школы, а другие типы занятий и дальше будут проходить в онлайн-режиме.

Ограничения в очном учебном процессе:

классы будут разделены на несколько отдельных групп

школы обеспечат учеников всеми необходимыми средствами защиты от COVID-19

учителя и школьники регулярно будут сдавать ПЦР-тесты, по меньшей мере раз в неделю

За что критикуют действующее правительство Австрии? Оппозиционная партия NEOS, представители которой неоднократно указывали на недостатки дистанционного обучения, считает угрозу дальнейшего закрытия школ очередной спекуляцией правящей партии.

Партия SPÖ называет правительство безответственным, поскольку до сих пор не было сделано официального заявления по дальнейшему плану образовательного процесса.