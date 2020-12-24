В Австрии требование носить маски в школах признали противозаконным: решение суда
Конституционный суд Австрии признал незаконными некоторые решения правительства относительно карантина. В частности, говорится об обязательном ношении средств защиты в школах и разделении учеников на группы для обучения по очереди.
В министерстве образования не аргументировали требования
Служители Фемиды считают, что эти меры противоречат законодательству, ведь в министерстве образования не аргументировали необходимость их введения. Об этом сообщает портал The Local.
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Ранее, согласно решению австрийской власти, в помещении школ обязаны носить средства защиты все время. Исключение – уроки. Также ученики учились по графику: одни школьники занимались в школе в понедельники и вторники, другие – в среду, четверг и пятницу. Остальное время ученики находились дома.
В суд обратились родители школьников. Истцы отметили, что власти своим решением нарушила право на частную жизнь и право на образование.
В Австрии усиливают карантин 26 декабря
Отметим, что Австрия собирается усиливать карантин, однако делать это уже после праздников. С 26 декабря выходить из дома можно будет только для занятий спортом или за продуктами. Уcи школы перейдут на дистанционное обучение.
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