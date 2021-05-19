Раньше это был сайт района, – Авраменко
Авраменко писал учебник в 2018 году. Тогда по соответствующей ссылке был сайт Новомиргородского района Кировоградской области. Однако через 2 года ситуация несколько изменилась.
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По словам Авраменко по соответствующей ссылке был текст о дрескоде в школе.
В сентябре 2020 года сайт Новомиргорода перепрофилировался на порносайт. Это так больно, обидно и неприятно, но не моя вина,
– пояснил автор учебника.
Он отметил, что уже подал заявление в киберполицию. Поэтому вопросом занялись правоохранители. Авраменко надеется, что в ближайшее время сайт заблокируют: "Извините, что так произошло, но такое иногда бывает".
Авраменко объяснил инцидент в учебнике: видео
Детали скандала с учебником
- В теме о том, нужна ли в школах школьная форма, обнаружили пикантную ссылку. Переходя по ссылке открывается порносайт.
- Этот учебник ранее рекомендовало Министерство образования и науки.