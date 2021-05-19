Раньше это был сайт района, – Авраменко

Авраменко писал учебник в 2018 году. Тогда по соответствующей ссылке был сайт Новомиргородского района Кировоградской области. Однако через 2 года ситуация несколько изменилась.

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По словам Авраменко по соответствующей ссылке был текст о дрескоде в школе.

В сентябре 2020 года сайт Новомиргорода перепрофилировался на порносайт. Это так больно, обидно и неприятно, но не моя вина,

– пояснил автор учебника.

Он отметил, что уже подал заявление в киберполицию. Поэтому вопросом занялись правоохранители. Авраменко надеется, что в ближайшее время сайт заблокируют: "Извините, что так произошло, но такое иногда бывает".

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