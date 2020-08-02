Аудиокниги давно стали частью нашей жизни, и надеемся, что уже совсем скоро, мы будем иметь возможность прослушать любую книгу на украинском языке. Так, даже прогулка в парке может стать полезной.

Интересно, что сейчас многие читают книги на украинском языке. Но где искать аудиопроизведений родном языке? Издание Освита Нова подготовило для вас несколько полезных ресурсов, которые в этом помогут.

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4 ресурсы аудиокниг на украинском языке

Онлайн-библиотека "Слушай"

Это бесплатная онлайн библиотека аудиокниг на украинском языке. Там можно найти более 100 произведений прозы и поэзии только украинских авторов. В частности, можно послушать актуальные повести Валерьяна Пидмогильного и Панаса Мирного, поэзию Ивана Франко и Лины Костенко и прозаические произведения современных украинских писателей.

Интересно, что озвучивают книги известны теле- и радиоведущие, музыканты, актеры театра и кино. Однако выбор ограничен в основном литературой классиков.

Приложение Абуко

В этом приложении вы найдете современную прозу, мотивацию и саморазвитие, психологию и даже эротику. Эта аудиобиблиотека будет полезна абитуриентам, ведь проект Абуко выпустил аудиоверсию хрестоматии для подготовки к ВНО по украинской литературе.



Книги в аудиозаписи / Фото Торецк.City

Приложение имеет современный и яркий интерфейс. К тому же, можно прослушать уровок каждой книги перед покупкой, а также почитать аннотацию и отзывы.

Скачать его можно как на Android, так и на iOS, само приложение бесплатное, можно загрузить произведения и слушать офлайн. Однако за каждую книгу нужно платить отдельно.

Платформа "АудиоКниги на украинском"

В этой фонотеке доступная литература современных зарубежных писателей на украинском языке. Таокж там есть книги для детей. На платформе вы найдете произведения любого жанра: детективы, драмы, романы, приключения, ужасы, фантастика и другие. Поэтому, там большой выбор книг.

Но из минусов – на платформе много рекламы и не очень комфортный интерфейс.

Онлайн-библиотека "Фонарь"

Это первая онлайн-библиотека для слабовидящих. Она адаптирована для тех, кто полностью потерял зрение или частично слепой. Интерфейс полностью подстроен для этой аудитории – каждый ваш шаг на сайте озвучивается, поэтому, когда будете жать на текст или кнопку, то сразу услышите звук.

Но этой платформой может пользоваться любой желающий. Кроме художественной и детской литературы, в библиотеке можно найти учебные пособия по английскому для детей, слушать радио или музыку. Но там небольшой выбор жанров.

