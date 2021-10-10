Что известно об аттестации учителей

5 октября завершается общественное обсуждение проекта об аттестации педагогов. Есть вероятность, что принятие документа повлияет уже на текущий год, хотя основные изменения в нем запланированы на 2023 год.

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Аттестация педагогов – это система мероприятий для оценивания профессиональной деятельности учителя. Она прописана в статье №50 Закона "Об образовании".

Каким может быть результат аттестации:

Подтверждение квалификационной категории – когда педагога проверяют на соответствие должности. Если решение аттестационной комиссии неблагоприятное, это может быть основанием для увольнения.

Присвоение педагогического звания – для учителя это старший учитель и учитель-методист. Их присваивают только специалистам первой или высшей категории, которые улучшают качество образования, внедряют педагогические новации, признаны победителями или лауреатами конкурсов.

Как это влияет на зарплату? В соответствии с квалификационной категорией директор школы устанавливает учителю определенный тарифный разряд, по которому рассчитывается ставка.

Базовый оклад первого тарифного разряда (сейчас 2670 гривен) умножают на тарифный коэффициент:

специалист без категории имеет 10-й (коэффициент 1,82) или 11 разряд (1,97),

второй категории - 12 разряд (2,12),

первой – 13 разряд (2,27),

высшей – 14 разряд (2,42).

Впрочем, если полученная по разряду сумма ниже минимальной зарплаты, к ней начисляется доплата (на сентябрь 2021 года будут доплачивать до 6000 гривен).

Какова зарплата учителей? Сейчас специалист второй категории имеет ставку 6226 гривен, первой – 6667 гривен, высшей – 7107 гривен. Уже в зависимости от ставки исчисляют зарплату, учитывая объем педагогической нагрузки, надбавки и тому подобное.

Если педагог находится в декретном отпуске или по другим причинам прервал деятельность, его категория и звание сохраняются.



Зарплата учителей на 2021 год / данные МОН / инфографика 24 канала

Период повышения квалификации

Аттестовать должны лишь тех учителей, которые ежегодно повышают квалификацию, свободно выбирая форму обучения, программу и учебное заведение. При этом с 2022 года будет действовать такая норма – за пять лет этому должно быть посвящено не менее 150 академических часов.

Так, в начале сентября в школах на год образуются аттестационные комиссии. Списки тех, кто в этом учебном году проходит аттестацию, подают в комиссии до 10 октября и в течение 10 дней утверждают.

До 15 марта комиссия изучает педагогическую деятельность, посещает уроки. Директор школы предоставляет характеристику. До 1 апреля проходит заседание аттестационной комиссии, и уже решение принимают голосованием.

А что такое сертификация

Многие педагоги жалуются, что аттестация не всегда может быть объективной. Например, рабочие отношения директора с учителем могут на это влиять. Поэтому появилась сертификация, которая состоит из трех этапов: независимое тестирование, самооценка и презентация практического опыта.

Если учитель успешно прошел сертификацию, то получает подтверждение – сертификат, который действует три года. А главное – ему дают прибавку к зарплате в размере 20% на этот период.

К тому же, успешная сертификация засчитывается как аттестация. Сертификата для аттестационной комиссии должно быть достаточно для присвоения следующей квалификационной категории или подтверждения имеющейся высшей.

Добавим! Если пройти профессиональное испытание учителю не удалось, то это не имеет никаких отрицательных результатов для работы в школе. Планируется, что сертификация впоследствии полностью заменит аттестацию. Но пока это пилотный проект только для учителей начальной школы.

Изменения в аттестации учителей

В МОН подготовили новый проект об аттестации, и если его примут, то изменятся сроки. Списки аттестационная комиссия будет утверждать вплоть до 20 декабря, а заявление на внеочередное прохождение учитель сможет подавать до 15 января.

Пока учителя, который преподает несколько предметов, аттестуют именно по тому предмету, по которому он должен учить по полученной специальности. Однако предлагают аттестовать учителя по каждому предмету (это может осуществляться одновременно).

Самое большое изменение – следующую категорию не придется ждать десятилетиями. Ранее после первых 5 лет работы учитель должен подтвердить, что он – специалист. На следующей очередной аттестации можно надеяться на вторую категорию, а еще через 5 лет надо подтвердить, что педагог ее достоин.

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Но новый документ четко регулирует это. Впервые подаваться на аттестацию молодой учитель сможет через год работы в школе (а не два, как сейчас). Для второй категории достаточно трех лет педстажа, для первой – пяти, для высшей – семи.

К слову, в Украине выбрали лучшего учителя года по версии Global Teacher Prize Ukraine 2021. Победителем стал учитель украинского языка и литературы из Киева Артур Пройдаков. Детали и победители в других номинациях – читайте в статье.