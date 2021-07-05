И это при том, что 12-летний Максим – единственный ребенок на всю школу с синдромом Дауна. За ним в течение трех лет наблюдает ассистентка учителя.

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Почему в классе установили камеру наблюдения? Недавно родители заподозрили неадекватность ассистентки учительницы в школе. Поэтому решили установить камеры в одном из классов.

И увиденное в видео шокировало их – ассистентка, которую зовут Ольга, угрожала 12-летнему Максиму отрезать гениталии. "Я отрежу твою пи**ку" – кричала она в классе к ребенку.

Ассистентка учителя угрожала ученику с инвалидностью: видео

Родители рассказывают, что уже не раз просили в школе применить меры к ассистентку, а взамен администрация заведения наказывала только классного руководителя.

После увиденного, у меня пропал дар речи... Потому что неужели такое поведение возможно? Несколько лет мы делали замечания и жаловались на эту женщину. И сейчас – это верх наглости. С моего ребенка жестоко поиздевались... Вместе с этим видео я обращалась в полицию, но ответа не было,

– ответила мама мальчика с инвалидностью.

Что говорят в школе

Директор школы заявил, что шокирован ситуацией, и сейчас решает вопрос об увольнении ассистентки.

"Однако после скандала педагог сама ушла на больничный. И теперь найти ее просто невозможно – она ​​даже сменила номер телефона", – говорят в школе.

К слову, несколько недель назад в киевской школе №58 вспыхнул скандал – обнародовали видео, на котором учительница бьет ученика с аутизмом. В администрации учебного заведения прокомментировали инцидент. Детали – в статье.