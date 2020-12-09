Аспиранты получили стипендии президента на следующий учебный год: известная сумма
21 аспирант из разных украинских вузов получили стипендии президента на 2020-2021 учебный год. Так, каждый из них будет получать стипендию в размере более 7 тысяч гривен.
Список аспирантов уже утвержден приказом МОН, сообщает пресс-служба ведомства.
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Добавим, что академические стипендии Президента Украины назначаются аспирантам вузов и научных учреждений, которые наиболее отличились в учебной и научной работе.
Кандидаты на получение стипендии выдвигались учеными советами учреждений образования, научных учреждений и проходили конкурсный отбор.
Сколько аспирантов и из каких областей получили стипендии:
- Из Харьковской области-5 человек;
- Из Киевского вузовского центра-4 человека;
- Из Одесской области-4 человека;
- Из Днепропетровской области - 2 человека;
- Из Львовской области - 2 человека;
- Из Николаевской области - 2 человека;
- Из Волынской области - 1 человек;
- Из Запорожской области - 1 человек;
- Из Сумской области - 1 человек.
К слову, в МОН провели исследование, почему иностранные студенты выбирают для обучения Украину. Да, более 40% иностранцев выбрали украинские вузы из-за качества обучения, 40-60% – из-за стоимости обучения, 35% – из-за легкости признания диплома на родине, еще 42% – из-за желания учиться в одной из европейских стран.
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