21 аспирант из разных украинских вузов получили стипендии президента на 2020-2021 учебный год. Так, каждый из них будет получать стипендию в размере более 7 тысяч гривен.

Список аспирантов уже утвержден приказом МОН, сообщает пресс-служба ведомства.

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Добавим, что академические стипендии Президента Украины назначаются аспирантам вузов и научных учреждений, которые наиболее отличились в учебной и научной работе.

Кандидаты на получение стипендии выдвигались учеными советами учреждений образования, научных учреждений и проходили конкурсный отбор.

Сколько аспирантов и из каких областей получили стипендии:

Из Харьковской области-5 человек;

Из Киевского вузовского центра-4 человека;

Из Одесской области-4 человека;

Из Днепропетровской области - 2 человека;

Из Львовской области - 2 человека;

Из Николаевской области - 2 человека;

Из Волынской области - 1 человек;

Из Запорожской области - 1 человек;

Из Сумской области - 1 человек.

К слову, в МОН провели исследование, почему иностранные студенты выбирают для обучения Украину. Да, более 40% иностранцев выбрали украинские вузы из-за качества обучения, 40-60% – из-за стоимости обучения, 35% – из-за легкости признания диплома на родине, еще 42% – из-за желания учиться в одной из европейских стран.