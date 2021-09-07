Сейчас в школе все спокойно, там уже в привычном режиме проводят уроки. В учебном заведении работают правоохранители, продолжаются следственные действия.

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Новые подробности о нападении и пострадавших

По словам директора школы Валентины Олейниченко, 19-летняя нападающая не заходила в учебные классы, она стреляла с порога. Завуча и учительницу украинского языка и литературы она ранила в руку и спину. С нападавшей они не знакомы.

В школе также рассказали, что пострадавшим учительницам – 50 и 66 лет. К счастью, травмы оказались не тяжелыми, оба педагога находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.

Обратите внимание! Арбалет у девушки отобрал парень, который учится в этой школе в 9 классе. Когда все это случилось, он как раз возвращался с урока физкультуры.

Как посторонняя девушка попала в школу

По данным СМИ, нападавшая зашла в школу через боковой вход – один из четырех, действующих во время карантина. Как ей удалось пройти с арбалетом незамеченной – неизвестно. Как пояснили спортсмены, в сложенном виде он вполне может поместиться в рюкзак. Раньше в школе охранником был мужчина, теперь эти обязанности исполняет пожилая женщина.

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