Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в телеграмме. Он отметил, что об основаниях проинформируют позже.

Ранее Правительство должно железобетонно доказать свою четкую позицию, – Креминь об отмене нового правописания

Кассационную жалобу подавать будем,

– написал Кравец.

Мотивировочной части решения пока нет

Как сообщил Hromadske представитель истца по делу Дмитрий Ильченко, мотивировочной частей решения пока нет. Сам Ильченко ранее уверял, что иск подали, чтобы "защитить украинский язык от его искажения в пользу региональных диалектов". Что касается правительства, то оно вроде бы не имело компетенции для изменения правописания.

Решение ОАСК обжаловал Минюст

Ранее жалобу на решение Окружного админсуда подало Министерство юстиции 12 марта. В ведомстве не согласились, что при введении нового украинского правописания правительство превысило свои полномочия. Кроме того, в Минюсте отметили, что истцы по делу не привели доказательства того, что нарушили их права.

Кратко о попытке отменить новое правописание:

ОАСК 28 января отменил постановление о новой редакции Украинского правописания.

Иск подали еще в 2019 году мама школьницы и общественная организация "Правовое государство", которую возглавляет Ростислав Кравец.

Нацкомиссия по стандартам государственного языка отметила, что правописание все равно остается в силе.



Новое правописание: что изменилось / Инфографика 24 канала