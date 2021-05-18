Более 39 миллионов американских семей будут получать социальные выплаты уже с 15 июля. Это предусмотрено антиковидным социальным пакетом правительства Джозефа Байдена, общий фонд которого составляет 1,9 триллиона долларов.

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Детали инициативы американского правительства

Министерство финансов США объявило в понедельник, 17 мая, что 88% американских семей смогут претендовать на социальные выплаты в пределах антиковидного пакета.

Семейные пары, чьи доходы не превышают 150 000 долларов в год, будут получать по 300 долларов в месяц за каждого ребенка в возрасте до 6 лет и по 250 долларов на детей от 6 до 17 лет.

Помощь будет поступать на банковские счета родителей единым платежом 15 числа каждого месяца, если заявку утвердит налоговая служба (IRS).

Во внимание будут брать годовые финансовые отчеты семей 2019 и 2020 года. Продолжительность выплат предусмотрена на протяжении не менее одного года, однако есть возможность продолжения этой инициативы.