Однако, к сожалению, в Украине есть нехватка аналитиков, ученых и экспертов, которые могут анализировать эту сферу.

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Научно-образовательный центр противодействия коррупции ACREC

Сразу после Революции Достоинства проблему с нехваткой специалистов взялись решать ведущие антикоррупционные организации.

Так в 2015 году по инициативе представителей ЦПК, Transparency International Ukraine и Национального университета “Киево-Могилянская академия” учредили научно-образовательный центр противодействия коррупции ACREC.

ACREC был задуман как образовательный центр, который с помощью специальных курсов, программ, исследований и просветительских проектов подготовит новое поколение украинских аналитиков и исследователей.

А они смогут на государственном уровне проводить междисциплинарные исследования и качественную аналитику в сфере противодействия коррупции.

Административный директор ACREC Андрей Билецкий рассказал, что сначала был замысел создать подобный аналитический центр в других вузах, где не терпят коррупцию, однако никто, кроме НаУКМА, не откликнулся на это предложение.

Создание подобного аналитического центра как отдельной организации нуждалось в серьезных финансовых вливаниях, которых в то время не было. Поэтому создание ACREC в качестве структурного подразделения НаУКМА представлялось наиболее подходящим вариантом,

– говорит Андрей Билецкий.

Кому будут полезны такие программы

Качественные исследования в сфере предотвращения и противодействия коррупции, успешные выпускники образовательных антикоррупционных программ нужны, в частности обществу и государству.

Поэтому целевой аудиторией центра является активная молодежь (студенты и абитуриенты), молодые профессионалы, которые начинают свой карьерный путь в антикоррупционной сфере, руководство антикоррупционных органов и тому подобное.

Какие перспективы дает антикоррупционное образование

За почти 6 лет существования команда ACREC прошла путь от запуска отдельных междисциплинарных курсов – сертификатной программы "Антикоррупционные междисциплинарные студии" к магистерской программе "Антикоррупционные студии", которая включает в себя около 45 разнообразных курсов.

Выпускниками этих образовательных программ являются эксперты Института законодательных идей, Центра противодействия коррупции, Transparency International Ukraine, региональных антикоррупционных организаций, ученые, представители НАПК, НАБУ, Нацполиции и тому подобное.

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А лекторами образовательных антикоррупционных программ являются признанные специалисты в сфере предотвращения и противодействия коррупции, верховенства права, политологии и т.д. Преподают дисциплины не только украинские специалисты, но и представители зарубежных вузов.

Исполнительный директор ACREC Оксана Нестеренко рассказала, что они с каждым годом улучшают условия обучения для студентов и молодых профессионалов в сфере образования. Кроме этого, специалисты Центра работают и над созданием учебных материалов для облегчения обучения студентов.

Уникальные научные исследования и интерактив

Кроме того, за весь период деятельности ACREC эксперты Центра провели несколько масштабных исследований и запустили исследовательские проекты. Среди них – "Гражданское общество против коррупции в Украине".

Антикоррупционный центр также запустил периодическое аналитическое издание ACREC Review, которое посвящено вопросам борьбы с коррупцией и которое дает возможность публиковаться молодым исследователям и практикам.

Также основали регулярную летнюю школу для исследователей коррупции, во время которой слушатели изучают основы проведения исследований и презентуют собственные идеи.

Одним из уникальных и инновационных наработок центра является проект киевских антикоррупционных туров (это формат интерактивных городских экскурсий по местам, которые связаны с крупнейшими коррупционными или антикоррупционными историями).

Как создать свой аналитический центр? Андрей Билецкий отмечает, что для создания аналитического центра при Университете нужно классическое многопрофильное заведение высшего образования и человек, который будет заниматься продвижением аналитического центра.

Добавим, что ACREC планирует развивать международное направление, выводить образовательные программы на международный уровень и привлекать больше иностранной аудитории.

Автор: Андриана Белая