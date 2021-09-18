Эта ситуация вызвала гнев министра образования Франции Жана-Мишеля Бланке. Он попросил администрации всех школ быть более бдительными относительно притеснений детей.

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Тренд берет начало с видеоролика в ток-токе, где впервые использовали хэштег anti2010. За несколько недель с момента публикации он набрал более 40 миллионов просмотров. Сейчас видео удалили из соцсети.

Реакция Минобразования

Французский министр образования отметил, что немало учеников 2010 рождения этой осенью впервые пошли в среднюю школу. Поэтому учителя и сверстники должны относиться к ним доброжелательно и способствовать успешной интеграции в общество.

Он публично предупредил, что все причастные к травле будут наказаны. Семьи пострадавших также могут обращаться на специализированную "горячую линию".

Бланке отреагировал на буллинг детей в интернете: видео с твиттера @jmblanquer

Источник буллинга

Точного объяснения, откуда пошла мода на травлю 10- и 11-летних детей, нет. Кибербуллинг включал в себя культурные референции, связанные с популярной видеоигрой Fortnite. Поэтому старшие ученики смеялись над младшими якобы из-за неопытности и неправильного поведения в игре.

Есть версия и об очень популярной игрушке-антистресс Pop it. Среди учеников средней школы бытует мнение, что попит – это для совсем маленьких детей. Усилить стереотип могла новая песня Pop it Mania молодой инфлюенсерки Pink Lily, в которые есть фраза "Мы – королевы 2010 года". Из-за этого с 11-летними детьми не хотят общаться, а могут и побить.

Что такое буллинг?

Буллинг, или травля – это разновидность физического, психологического, экономического или сексуального насилия, который сознательно совершает лицо или группа лиц. Травлю с использованием интернета и современных девайсов называют кибербуллинг. В Украине предусмотрена ответственность как за буллинг, так и за его сокрытие.

Борьба с проблемой

В некоторых школах родителям сообщили о проблеме и организовали образовательные материалы о посещении уроков. Впрочем родители считают, что французские власти должны приложить больше усилий, чтобы не позволить ненависти распространяться в интернете.

Для родственников детей, пострадавших от травли разработали инструкцию, как правильно поступить в такой ситуации. Родителям рекомендуют:

не осуждать потерпевшего;

выслушать его позицию;

с полученной информацией обратиться к администрации школы и попросить организовать более безопасный учебный процесс;

поддерживать ребенка и при необходимости отвести его к психологу.

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