В Украине только 37% выпускников школ говорят по-английски на удовлетворительном уровне. При том, что этот предмет у нас преподают с 1 класса. Ситуацию взялась исправлять инициатива GoGlobal, привлекая к пришкольным языковым лагерям волонтеров-носителей языка.

GoGlobal создали в 2015 году: после евромайдана пришло понимание, что украинцам нужен английский для того, чтобы быть услышанными и общаться с миром на одном языке, иметь доступ к информации и тому подобное. При этом в международном индексе уровня владения английским Украина стабильно занимает позицию 40+.

Поэтому, в рамках инициативы, в частности, начали работу с учителями английского – только 37% выпускников украинских школ могут говорить на удовлетворительном уровне. Для улучшения ситуации нужны современные методы преподавания, новые подходы в подготовке педагогов, а также – понимание самих школьников, зачем изучать язык.

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Руководитель проектов GoGlobal Ирина Горлач рассказала Освита24 об инициативе, иностранных волонтерах и как это мотивирует детей учить английский.

GoGlobal занимаются проведением бесплатных языковых лагерей в Украине – GoCamp. Таким образом украинские школьники и учителя имеют возможность изучать английский с носителями языка – в интересном формате и с полным погружением в языковую среду. За 4 года к инициативе присоединились более 1 200 волонтеров из 75 стран мира, которые научили 162 тысячи школьников из всех областей Украины.

Для чего нужен GoCamp?

Проект за 4 года стал самой большой волонтерской программой в Восточной Европе. Тысячи волонтеров каждое лето приезжали в пришкольные языковые лагеря, которые проводили по всей стране. 80% из них – в маленьких городках и селах. Они общались со школьниками и учителями, создавали иноязычную среду и помогали преодолеть языковой барьер и страх.



Волонтеры помогают детям преодолеть языковой барьер / Фото с Facebook GoGlobal

Кроме этого, в GoCamp важна подготовка учителей, которые являются координаторами лагерей и школьных команд. Поэтому каждый год перед летним сезоном учителей тренируют, как преподавать английский так, чтобы это было интересно и вызывало у школьников восторг от обучения.

Пришкольные языковые лагеря до 2020 года всегда были в планах после завершения учебного года – более 5 лет назад это инициировало Министерство образования. А мы просто создали этот проект для того, чтобы они действительно были языковыми: предложили такую ​​модель и формат GoCamp – с иностранными волонтерами и интересными программами,

– пояснила Ирина Горлач.

Программы лагерей также сочетают в себе не только английский, как цель обучения здесь, а английский, как инструмент для изучения интересной тематики. И это все делают непосредственно школьники: их учат проектному менеджменту, исследованию проблемы, созданию и написанию проектов. При этом дают им интересные инструменты. Это все происходит на иностранном языке еще и с гостем из другой страны.

Как школа может принять участие?

Ежегодно объявляется набор школ. Все заведения, которые готовы принять участие в проектах, могут зарегистрироваться на сайте и создать короткое креативное мотивационное видео. То есть учитель английского вместе с учениками создает такую ​​заявку и затем проходит отбор. За 4 года более 2 тысяч школ получили возможность поработать с иностранными волонтерами.



Школам нужно подавать заявки на сайте программы / Фото с Facebook GoGlobal

Всего есть два формата сотрудничества: летний лагерь и внешкольное обучение (afterschool). Летом объявляют несколько дат двухнедельных программ в июне, июле и августе. Школы выбирают, когда им удобнее. Так же и для внешкольной программы, которая обычно происходит или в середине осени, или в конце зимы – начале весны.

Кто они – волонтеры GoCamp?

Как правило, это – иностранная молодежь, студенты. В мире волонтерство считается важным шагом в профессиональной карьере, который ценят работодатели. Поэтому студенты сами ищут такие программы и охотно принимают в них участие.

Второй категорией является диаспора – украинцы с США, Великобритании, Канады, Австралии, которые, возможно, никогда не были в Украине, но изучают язык и помнят свои корни.

Одна волонтер из Нью-Йорка, которая отчасти имеет диаспорские корни, ежегодно прилетает и работает со школами Донбасса. И у нее, кроме нашей программы, есть еще своя инициатива: проводит занятия по поэзии и так помогает детям преодолеть посттравматический синдром,

– рассказывает руководитель проектов GoGlobal.

Также есть такое направление, как корпоративное волонтерство. Это – команды международных и украинских компаний, которые все вместе могут стать наставниками и менторами для школьников.



В основном волонтерами стают студенты и молодежь / Фото с Facebook GoGlobal

Есть среди волонтеров и украинцы, которые имеют опыт работы или учебы за рубежом, хорошо владеют английским языком и могут постоянно на нем говорить со школьниками, создав нужную иноязычную среду.

Часто приглашают и пенсионеров, поскольку пожилые люди в развитых странах занимают очень активную позицию, путешествуют и имеют богатый жизненный опыт. Они становятся хорошими наставниками для школьников и иногда даже активнее, чем молодежь.



Волонтеры приезжают в Украину на три недели / Фото с Facebook GoGlobal

В целом же возрастной диапазон волонтеров, участвовавших в программе – от 18 до 72 лет. Обычно они приезжают в Украину на 2 недели, плюс еще одна неделя – подготовка и проработка всех организационных моментов. Некоторые приезжают на дольше – месяц-два. Тогда они просто успевают поработать в нескольких школах.

Есть и такие, кто, после участия в программе, насовсем переехал в Украину. Ирина Горлач приводит пример американки, которая работала в национальной библиотеке Нью-Йорка, имела комфортную и стабильную жизнь, но так влюбилась в нашу страну, что переехала в Черновцы. Сейчас она там преподает английский.

Как отбирают волонтеров

Волонтеры подают заявки на сайте инициативы. Затем команда специалистов проверяет их мотивацию, бэкграунд, знание языка (если человек – не native speaker), проводит собеседования. Обязательно все кандидаты предоставляют пакет документов: медицинские справки, справки о несудимости и тому подобное.



Каждый участник программы проходит предварительный отбор / Фото с Facebook GoGlobal

Для волонтеров самое важное – добраться до Украины. Билеты они покупают за свой счет. А здесь уже о них заботятся: поддерживают в течение всего пребывания в Украине и обеспечивают жильем сначала в Киеве (на период тренингов), а затем на местах проведения лагерей – проживают все в семьях (host families).

Как повлиял карантин

В 2020 году приезд волонтеров в Украину отменили – отменились и языковые лагеря, соответственно. При этом все ключевые компоненты GoCamp сохранились в дистанционном формате: интересная программа, общение с иностранным волонтером, подготовка учителей.

Да, в течение 2020 года провели 5 онлайн-лагерей, к которым присоединились около 2 тысяч школьников. Такие же планы пока и на 2021-й год.

Как только станет возможным возвращение к оффлайну, мы готовы продолжить. Будем ориентироваться на ситуацию с карантином в Украине и мире. Хотя некоторые наши волонтеры, из Штатов, например, пишут, что они уже вакцинированы и готовы покупать билеты. Но мы пока не можем подтвердить такую ​​возможность, поскольку судьба языковых лагерей этим летом еще неизвестна,

– отметила Ирина Горлач.

Изменение имиджа Украины за рубежом

Это можно назвать также культурной дипломатией, поскольку, по словам Ирины Горлач, начиная с 2016 года приглашать волонтеров в Украину было непросто. В мире царит множество стереотипов об Украине: якобы здесь опасно, люди закрытые и тому подобное.

Некоторые волонтеры боялись ехать в Сумы, Харьков, в области также. Топовыми пожеланиями всегда были Киев, Одесса и Львов. Потому что больше они ничего об Украине не знают. Все волонтеры побывали в более 400 городах, городках и селах. И, по завершению, большинство были в восторге. Отмечают, что украинцы – очень искренние, открытые, дружеские,

– говорит руководитель проектов.

Более 20% волонтеров возвращаются в Украину каждое лето, часто – в одни и те же школы и населенные пункты.

Реальные результаты программы

Организация регулярно измеряет влияние GoCamp на детей и учителей. И первое, что отмечают: у школьников действительно появляется мотивация и понимание, зачем нужно знать английский.

Кроме того, из-за вовлеченности людей разных профессий, дети открывают для себя новые карьерные возможности. И сами потом хотят быть волонтерами: пишут в GoGlobal, спрашивают, где можно найти такую ​​возможность.



GoCamp мотивирует детей изучать язык / Фото с Facebook GoGlobal

А учителя в свою очередь отмечают, что меняют собственные подходы к преподаванию – начинают использовать более демократичный подход. И часто поддерживают связь с волонтерами даже после завершения программы. Например, "включают" их на занятиях по английскому языку, чтобы практиковаться дальше в общении.

Потому что самое важное в GoCamp – не изучить английский (за две недели это – невозможно), а пробудить у детей мотивацию и интерес к изучению языка. Заложить основы толерантности, уважения, глобального мышления – через общение с представителями разных стран.