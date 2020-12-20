Андрухович – Зевс, а Жадан – Аполлон: украинских писателей превратили в кукол – милые фото
Кукольник из Ивано-Франковска Богдан Савлюк создал коллекцию кукол из полимерной глины в виде миниатюрных писателей. Все они изображены в виде богов. Самый главный из них – Зевс, в образе которого писатель Юрий Андрухович.
Интересно, что сама коллекция была готова еще в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса презентацию пришлось перенести на середину декабря, сообщает "Суспильне".
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Как возникла ассоциация писателей с богами? Савлюк уверяет, что писатели творят в своих книгах новые миры, людей, эмоции, переживания. Именно они убивают людей, а через несколько страниц воскрешают их. Поэтому, собственно, получилась такая ассоциация писателей с богами.
"Олимпийские боги живут три тысячи лет и не умирают. Так и писатели – имеют иммунитет к небытию", – отметил художник.
Прототипами Олипийском богов стали 13 современных украинских писателей: Юрий Винничук, Андрей Любка, Василий Шкляр, Мария Матиос, Ирена Карпа, Тарас Прохасько, Иван Семесюк, Валерий Ананьев, Оксана Забужко, Сергей Жадан, Юрий Издрик, Юрий Андрухович, Руслан Горовой.
Смотрите писателей в образах богов:
Додамо, що Богдан Савлюк уже кілька років створює мініатюри з полімерної глини: козаків, гуцулів, сучасних військових та артистів. Спочатку його роботи мали бути просто іграшками, але згодом виявилося, що мініатюри більше подобаються дорослим, ніж дітям.
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