Он основал собственный фонд, который функционирует уже год и имеет целью повышение уровня финансовой грамотности населения. Целевой аудиторией афроамериканца является молодежь из общин с низким уровнем доходов, которым он предлагает учебные курсы о деньгах под названием "Секрет" и образовательные стипендии.

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Как Джефф стал миллионером

Ганский эмигрант получил бакалаврское и магистерское образование в области бухгалтерии в Иллинойском университете в Урбана-Шампейн.

Впоследствии юноша получил лицензию CPA (Cost Per Action) – квалификацию в области интернет-рекламы, и создал собственную мультинациональную компанию, которая занимается недвижимостью.

В 2017 году его предприятие приобрело свой первый объект, а уже сейчас, в 2021 году, оно владеет 118 объектами в нескольких американских штатах.

Сейчас компания Джеффа Баду владеет более 100 объектов недвижимости / Фото Chicago Sun Times

Моя семья всегда была предприимчивой, мы все имеем математический состав ума, и всегда стремились вырваться из бедности, делали все для лучшей жизни,

– рассказывает Джефф.

Что известно о фонде Баду

Вырастая в неблагополучном районе на окраине Чикаго, в подростковом возрасте Джефф попал в плохую компанию. Он говорит, что путь к успеху был очень сложным, ведь покинуть старую жизнь было непросто.

Я видел людей в сложных жизненных ситуациях. Мне хотелось стать частью решения проблем, а не очередной проблемой общества. Когда я это осознал, то стал постоянно работать над собой и собственным прогрессом,

– добавляет ганец.

Получив свой первый миллион с недвижимости в 28 лет, Джефф решил помогать другим и создал собственный фонд. Badu Foundation был открыт в апреле 2020 года. С тех пор подростки в возрасте от 8 до 18 лет учатся:

зарабатывать деньги;

экономить средства;

инвестировать;

создавать собственные накопительные счета для поступления в колледжи и вузы.

Каждый студент Джеффа в конце курсов финансовой грамоты получает 500 долларов на накопительный счет, и все это бесплатно, ведь единственное требование – желание учиться.

В 2021 году предприниматель планирует выпустить из фонда 30 финансово образованных студентов, которые сделают свои первые шаги к успеху.