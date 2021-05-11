Founder Institute занимается стартапами на начальной стадии (pre-seed), а его штаб-квартира расположена в Кремниевой долине. 20 мая запланировано первый вебинар украинского подразделения акселератора на тему "Финансирование стартапов в Украине: как правильно привлекать средства".

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Отбор и участие в программе Founder Institut

В программе примут участие 25 команд из Украины, которых выберут на конкурсной основе. Основным критерием для отбора будет оценка DNA Assessment – после заполнения заявки пройти ее предложат всем претендентам.

Участие в программе не является бесплатным. Тем командам, которые зарегистрируют заявки до 27 июня, предложат обучение за 299 долларов США, а зарегистрированным позже указанной даты – за 399 долларов.

Эту сумму стартапу могут вернуть в течение первых недель обучения. Кроме этого, украинские команды должны будут отдать долю в своих проектах в размере 4% в обмен на участие в программе.

Подать заявку можно до 22 августа 2021 года.

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Чему будут обучать в программе

Командам, которые получат место в программе, предложат обучение теоретических и практических знаний, которые можно будет применить для их собственных бизнес-идей.

Блоки программы выстроены таким образом, чтобы воспроизвести ключевые этапы подготовки и планирования стартапа, с кульминацией в виде готовой конкурентоспособной бизнес-модели.

Выпускники программы получат информационную и репутационную поддержку от Founder Institute для развития бизнеса и привлечения инвесторов.

В программе предусмотрены следующие методы обучения:

еженедельные семинары о том, как превратить идею в рентабельный бизнес;

прямое общение с более 100 менторов во время специальных сессий;

помощь при регистрации компании, получении разрешений и лицензий;

помощь в налаживании деловых отношений с партнерами, которые нужны для воплощения бизнес-идеи стартапа и тому подобное.

Совет! Для любого стартапа необходимо создать бизнес-план. Распечатать его помогут принтеры Canon серии MegaTank, вместительность чернильниц которых позволяет напечатать до 15 200 черно-белых страниц в режиме экономии и до 7 700 страниц в цвете.