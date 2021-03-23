96-летний американец Реймонд Шефер получил наконец почетный диплом о среднем образовании. Мужчина более чем пол века назад бросил учебу в школе, чтобы помогать семье, а затем пошел на Вторую мировую войну.

Как узнали журналисты, Реймонд Шефер бросил учебу в средней школе в 1940-х годах, чтобы помогать своей семье. А когда началась Вторая мировая война, он пошел в армию.

Интересно В США бывшие ученики подарили учителю, который остался без дома, 27 тысяч долларов: милая история

Уже после возвращения с войны Реймонд не продолжил обучение. Так, на протяжении 40 лет Шефер работал на производстве оборудования.

В то же время ветеран войны признался друзьям, что сожалеет о том, что не завершил обучение.

Он говорил, что хотел бы иметь аттестат о завершении среднего образования, и называл себя тупым. Но он не был таким. Он бросил школу, чтобы содержать свою семью,

– рассказала его подруга Синтия Беннет.

Поэтому Синтия вместе с другими друзьями Реймонда договорилась с чиновниками и нашла школу, которая согласилась выдать аттестат 96-летнему американцу.

"Я хотела увидеть, как он получит диплом, чтобы он почувствовал – его жизнь была полностью успешной", – добавила Беннет.

Интересно, что администрация школы устроила Шеферу сюрприз. Друзья позвали Реймонда в заведение как будто для какой-то помощи. Когда он вошел в здание, то увидел коридор, украшенный шариками, и оркестр. В помещении его ждали родные и знакомые.



Рэймонд Шефер увидел свой диплом об окончании школы / Фото Fox.tv

Директор школы Дэн Фостер сказал, что Шефер служил не только своей стране, но и всему миру. Поэтому мужчине подарили мантию и конфедератку (головной убор).

После этого Рэймонду вручили почетный диплом о среднем образовании и медаль в честь сельскохозяйственной школы, которую мужчина не закончил. Шефер сказал, что долго ждал этого момента.