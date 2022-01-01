Альтернативы оценкам: как поощрить школьников к обучению

Не всегда учеников мотивируют оценки в школе, поэтому их можно заменить. Альтернативные системы предусматривают несколько этапов, после преодоления которых ученики достигают результата и получают определенный желаемый "приз".

По словам экспертов, такой подход учит школьников важному навыку во взрослой жизни – целеполаганию.

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Какие системы уместно использовать в качестве дополнительного поощрения для школьников? Ниже читайте несколько интересных и полезных идей.

Альтернативы оценкам в школе

Наклейки или фишки

Ученики младших и средних классов обожают наклейки и яркие фишки. Получение подобного вознаграждения во время урока может быть отличным мотиватором.

Учитель может разработать несколько критериев поощрения. Например, за усердие, за отличное поведение на уроке, за достойный результат, за креативность и прочее.

Получение наклейки может быть поощрением самим по себе, кроме того, можно предложить шкалу поощрений. Например, собрав 5 наклеек/фишек, можно получить освобождение от домашнего задания, автоматическую оценку за самостоятельную и тому подобное.

Трекеры

Такой инструмент показывает системность на пути к освоению определенного навыка или успешность в обучении в целом.

Предложите ученикам определенное поощрение за усердие и соответствующую результативность. Например, если все ученики в течение месяца будут выполнять домашние задания/ не получать замечаний во время урока, то их будет ожидать определенный поощрительный сюрприз.

В частности, детям можно предложить:

интересный урок – веб-квест,

творческую встречу с путешественником, полярником, известным писателем или музыкантом,

бесплатную профессиональную фотосессию от вашей знакомой и тому подобное.

Трекер можно оформить в виде цветной мотивационной таблицы, где отмечать результативность каждый урок, или можно подойти более творчески – создать яркую тематическую карту, на которой будет четко видно весь путь к успеху.

Важно, чтобы трекер был перед глазами учеников, а учитель, предложивший такую идею школьникам, сдержал свое слово относительно вознаграждения.

Поощрительные баллы

Когда в классе учится больше 25 учеников, довольно трудно во время опроса на уроке выставить заслуженно высокие оценки тем ученикам, которые отвечали. Потому что в таком случае ученики дают ответ на один – несколько простых вопросов.

С одной стороны часто этого недостаточно, чтобы поставить высокую оценку, а с другой – несправедливо не учитывать их ответы. В таком случае пригодится накопительная система баллов.

Она может быть не тождественной классической 12-балльной системе, а пропорциональной. Например, за каждые 5 баллов, полученных за устные ответы, ученик получает 10 баллов в журнал и прочее.

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Или же поставьте подросткам цель: после того, как ученики класса наберут вместе "N" баллов, вместо обычного урока вы устроите соревновательную викторину для класса, сыграете вместе в любимую онлайн-игру, организуете квест или посмотрите фильм.

За каждый урок или задание давайте ученикам/группе определенное количество баллов. Чем скорее они наберут необходимое количество, тем быстрее получат выбранное ими поощрение.

Поэтому придумывайте что-то интересное и поощряйте учеников к обучению непринужденными действенными и творческими подходами!