Активно идет российская пропаганда: в оккупированном Донецке учеников посвящают в кадеты

Омбудсмен Людмила Денисова обеспокоена навязыванием военного воспитания среди детей на оккупированных территориях Донбасса. По ее словам, там ужесточена пропаганда, направленная на уничтожение национальной идентичности украинского населения.

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в декабре 2021 года в школе №4 в Донецке состоялось посвящение детей в "кадеты".

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Там 47 мальчиков и девушек приняли присягу и получили соответствующие удостоверения.

Оккупационные администрации активно привлекают детей и молодежь к приобретению навыков рукопашного боя, строевой подготовки, обращению с оружием, навязывают изучение истории России и пропагандируют неотъемлемость временно оккупированных территорий Украины от "русского мира",

– заявила Денисова.

По ее словам, на оккупированных территориях Украины активно идет российская пропаганда:

с 3 по 5 декабря около 10 тысяч учеников и учителей с временно оккупированной территории в Луганской области приняли участие во всероссийской общественно-просветительской акции "Казачий диктант-2021".

8 декабря на временно оккупированной территории в Донецкой области была проведена акция с целью распространения и пропаганды "георгиевских лент" среди населения как символа "русской весны".

Из-за этих инцидентов Людмила Денисова обратилась в Офис Генерального прокурора относительно необходимости принятия соответствующих мер реагирования.

Кстати, российские наемники уже полгода незаконно удерживают в плену учительницу физики Наталью Шило. Ее подозревают в якобы "шпионаже в пользу Украины".

Денисова подчеркнула, что в тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержат 30 женщин, которых подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Подробности – читайте в статье.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Обеспокоена навязыванием военного воспитания детей и усилением пропаганды, направленной на уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

В декабре 2021 года в школе №4 города Донецк состоялось посвящение детей в «кадеты». 47 мальчиков и девушек приняли присягу и получили соответствующие удостоверения. Оккупационные администрации активно привлекают детей и молодежь к приобретению навыков рукопашного боя, строевой подготовки, обращению с оружием, навязывают изучение истории Российской Федерации и пропагандируют неотъемлемость временно оккупированных территорий Украины от "русского мира".

С 3 по 5 декабря этого года около 10 тысяч учеников и педагогов с временно оккупированной территории в Луганской области приняли участие во всероссийской общественно-просветительской акции «Казачий диктант-2021». 8 декабря 2021 года на временно оккупированной территории в Донецкой области проведена акция с целью распространения и пропаганды "георгиевских лент" среди населения как символа "русской весны" для временно оккупированных территорий Украины.

Обратилась в Офис Генерального прокурора относительно необходимости принятия соответствующих мер реагирования.