Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в декабре 2021 года в школе №4 в Донецке состоялось посвящение детей в "кадеты".

К теме На оккупированных территориях ученикам навязывают идеи "русского мира", – Денисова

Там 47 мальчиков и девушек приняли присягу и получили соответствующие удостоверения.

Оккупационные администрации активно привлекают детей и молодежь к приобретению навыков рукопашного боя, строевой подготовки, обращению с оружием, навязывают изучение истории России и пропагандируют неотъемлемость временно оккупированных территорий Украины от "русского мира",

– заявила Денисова.

По ее словам, на оккупированных территориях Украины активно идет российская пропаганда:

с 3 по 5 декабря около 10 тысяч учеников и учителей с временно оккупированной территории в Луганской области приняли участие во всероссийской общественно-просветительской акции "Казачий диктант-2021".

8 декабря на временно оккупированной территории в Донецкой области была проведена акция с целью распространения и пропаганды "георгиевских лент" среди населения как символа "русской весны".

Из-за этих инцидентов Людмила Денисова обратилась в Офис Генерального прокурора относительно необходимости принятия соответствующих мер реагирования.

Кстати, российские наемники уже полгода незаконно удерживают в плену учительницу физики Наталью Шило. Ее подозревают в якобы "шпионаже в пользу Украины".

Денисова подчеркнула, что в тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержат 30 женщин, которых подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Подробности – читайте в статье.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Обеспокоена навязыванием военного воспитания детей и усилением пропаганды, направленной на уничтожение национальной идентичности украинского населения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

В декабре 2021 года в школе №4 города Донецк состоялось посвящение детей в «кадеты». 47 мальчиков и девушек приняли присягу и получили соответствующие удостоверения. Оккупационные администрации активно привлекают детей и молодежь к приобретению навыков рукопашного боя, строевой подготовки, обращению с оружием, навязывают изучение истории Российской Федерации и пропагандируют неотъемлемость временно оккупированных территорий Украины от "русского мира".

С 3 по 5 декабря этого года около 10 тысяч учеников и педагогов с временно оккупированной территории в Луганской области приняли участие во всероссийской общественно-просветительской акции «Казачий диктант-2021». 8 декабря 2021 года на временно оккупированной территории в Донецкой области проведена акция с целью распространения и пропаганды "георгиевских лент" среди населения как символа "русской весны" для временно оккупированных территорий Украины.

Обратилась в Офис Генерального прокурора относительно необходимости принятия соответствующих мер реагирования.