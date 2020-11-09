Владимир Зеленский подписал указ о передаче Национальной академии государственного управления при президенте Украины в сферу управления Минобразования. В частности, ее присоединят к Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в своем телеграм, а указ №487/2020 опубликовали на сайте главы государства.

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По словам Шкарлета, решение принято на основании обращения КНУ им. Тараса Шевченко. Именно к нему и будет присоединена Академия.

В то же время в указе Владимира Зеленского говорится о том, что Национальную академию государственного управления при президенте (вместе с Днепропетровским, Львовским, Одесским, Харьковским региональными институтами госуправления) передают к сфере управления Минобразования.

"Обучение и совершенствование квалификаций специалистов в области публичного управления на базе Университета позволит достичь существенного улучшения в кадровом обеспечении органов государственной власти и местного самоуправления Украины", – уверяет Шкарлет.

Теперь правительство должно обеспечить сохранение научного, научно-педагогического, педагогического, образовательного потенциала и ее материально-технической базы.

Добавим, что Национальная академия государственного управления при президенте – это главное государственное высшее учебное заведение Украины по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Ее создали в 1995 году.