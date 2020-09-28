Окружной административный суд Киева рассмотрит иск относительно решения Киевского городского совета об обязательстве учеников в школах исполнять гимн перед уроками.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

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Что известно об этом иске в суд? 7 сентября на сайте ОАСК появился иск о том, чтобы суд признал противоправным решение об обязательном ежедневном исполнении гимна Украины в школах в начале уроков с участием учеников и учителей.

Поэтому суд принял к рассмотрению это дело и назначил подготовительное заседание на 6 ноября 2020 года.

К слову, 31 июля КГГА поддержала решение об учреждении обязательного исполнения учениками и учителями гимна Украины в школах. Хотя в ведомстве заверили, что петь гимн не обязательно, решение является лишь рекомендацией. Такое решение приняли, чтобы популяризировать и воспитывать у учеников уважительное отношение к государственным символам Украины.