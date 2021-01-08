Из-за локдауна после зимних каникул многие школы начнут обучение дистанционно. Но учителям иногда трудно преподавать онлайн, ведь из-за этого теряется эмоциональная связь и контроль над классом, снижается внимание учеников. Поэтому мы подготовили советы, как адаптировать план офлайн урока к онлайн-обучению.

Советами о том, как синхронизировать учебный материал с потребностями онлайн-обучения, поделилась эксперт Юлия Батура, сообщает издание "На урок".

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Почему план офлайн-урока не работает онлайн

По словам эксперта, нельзя просто взять готовый материал обычного урока и перенести в онлайн, ведь дистанционное обучение имеет свою специфику. Например, не все дети включают видеосвязь, что мешает оценить вовлеченность.

Кроме того, во время онлайн-уроков ни ученик, ни учитель не выдержат нагрузки, что является нормой для традиционных занятий. Семь уроков в день в онлайне – это иногда многовато для школьников.

Поэтому, идеальное решение в этом случае – разделить материал на тот, что может быть подан в синхронном режиме (когда весь класс и учитель присутствуют онлайн) и асинхронном (консультации с отдельными учащимися и самостоятельная проработка материала детьми).

Особенности преподавания в асинхронном режиме

Наиболее рационально – поделить материалы на теорию, которую дети должны проработать самостоятельно, и практические занятия и ответы на вопросы, проводятся онлайн.

Группируйте материалы блоками на одну неделю

Удобнее всего делать это с помощью интерактивных листов, в качестве основы для которых подойдут конспекты урока (переформатуйте конспект в PDF-документ и добавьте ссылки на страницы учебника, мини-задания), и такие платформы как: Wizer.me, Kahoot, Google forms.

Подумайте над структурой материала

Работая самостоятельно, дети должны четко осознавать объем теории и маршрут, которым необходимо двигаться.

В качестве задачи можно использовать "общий конспект", для которого понадобится платформа, где дети смогут работать вместе и видеть контент друг друга. Поставьте задачу и дайте план того, что должно быть в конспекте. Прежде чем начать свою работу, дети смогут посмотреть на работы одноклассников и увидеть, что другие выделили как главное, а впоследствии и дополнить их наблюдения собственными.

Особенности преподавания в синхронном режиме

Для синхронной работы используйте все виды онлайн-досок, где сможете оставлять задания, а дети – ответы. Примером такой доски может быть сервис Linо. Он позволяет прикреплять яркие стикеры и формировать из них ментальные карты или логические цепочки. Другой вид работы – яркие шаблоны для заполнения в Canva. Во время урока дети могут вписывать услышанную информацию или создавать собственные карточки-тренажеры.

Кроме того, во время синхронной работы всегда договаривайтесь о формате и условиях общения: как поднимать руку, или должны быть включены камера и микрофон, что можно делать, а что – нет.

А чтобы настроить детей на общение в начале урока, эксперт советует использовать небольшие интерактивные упражнения: нарисовать свое настроение, написать несколько слов-ассоциаций и тому подобное.

В качестве обратной связи попросите учащихся заполнить форму-тренажер:

"3 факта, которые я узнал во время урока";

"2 факта, что меня заинтересовали";

"вопрос, который у меня появился".

Также, время от времени, можно выбирать 5 случайных учеников и просить сделать фото конспектов, чтобы убедиться, что работа с материалом ведется, а ученики не просто сидят перед мониторами.